O Česko se perou zahraniční filmové štáby. Kde se letos natáčelo?

Čtvrtý díl řady Mission: Impossible – Ghost Protocol, thriller Dítě číslo 44 anebo historický seriál Borgia, to je jen malý výběr filmových počinů z posledních let, které se natáčely právě v Česku. Na kulisy a rekvizity ze seriálu Tři mušketýři láká zámek Dobříš a v okolí Milovic se před pár lety natáčel nejdražší dánský televizní seriál nazvaný 1864. Kde se ale točí právě teď?

Einstein & Mozart v Praze

Filmaře vždy přitahovala Praha; podle společnosti Czech Film Comission, která se stará o podporu zahraničních produkcí, totiž dokázala dobře nahradit dražší Paříž nebo Londýn. Dobrou zprávou proto je, že v poslední době hlavní město stále častěji hraje samo sebe, například v bollywoodské novince The Ring anebo v seriálu Genius pro National Geographic Channel. Protagonistou první řady seriálu, který bude přibližovat světově významné inovátory, je Albert Einstein.

Věčnému a vděčnému tématu Mozart, Praha a Don Giovanni se věnuje dobové drama Interlude in Prague.

Jedna z epizod se věnuje jeho pražskému pobytu a vysílat by se měl na jaře 2017. Točilo se tu rovněž dobové drama v britsko-české koprodukci Interlude in Prague, odehrávající se v roce 1787, kdy Mozart v Praze komponuje operu Don Giovanni, a romantické drama Ein Sommer in Prag pro německou televizi ZDF, jehož hrdinka v Praze hledá svou dávnou lásku.

Pro stejnou stanici se natáčí i film Die Vergeltung, Odplata, o nelidských praktikách v utajované psychiatrické léčebně Wehnen u Oldenburgu v době po druhé světové válce. Kromě Prahy se filmový štáb podíval také do Hradce Králové, Jaroměře a Terezína.

Štvanice se proměnila ve Wimbledon

Koncem léta se plocha hlavního tenisového dvorce na pražském ostrově Štvanice zazelenala a areál se třicet let po slavnostním otevření na pár dní proměnil ve wimbledonský centrální kurt.

Ve filmu Borg vs. McEnroe si centrální tenisový dvorec na pražské Štvanici zahrál wimbledonský centrkurt.

Zahraniční filmaři si totiž kultovní místo vybrali vedle Göteborgu, Monaca a Londýna pro natáčení filmu Borg vs. McEnroe, který zachycuje legendární finálovou bitvu z roku 1980. Zazáří v něm hvězdy jako Shia LaBeouf coby John McEnroe, dobře známý z trháků jako Transformers či Indiana Jones a království křišťálové lebky, roli Björna Borga si zahrál Sverrir Gudnason. V roli Borgova kouče jistě poznáte Stellana Skarsgårda, slavnostní premiéra je plánována na příští podzim.

Britannia po česku

Na Hrubé Skále a v Prachovských skalách v Českém ráji se v létě rozjelo natáčení televizního seriálu Britannia pro britskou stanici Sky. Historický epos zasazený do starověkých dob před naším letopočtem se v Česku se zdrží 145 natáčecích dnů, točit se bude v exteriérech i ateliérech a objeví se v něm čeští i zahraniční herci; jednu z hlavních rolí hraje Kelly Rileyová, známá například z hororového snímku Jezero smrti.

Lom Velká Amerika si zahrál v celé řadě filmů, letos se tu natáčel televizní seriál Britannia.

Začátkem října se filmaři přesunuli do Českého krasu, kde na loukách poblíž Karlštejna vznikla obří kopie slavné megalitické svatyně Stonehenge. Kulisy za miliony korun byly k vidění i v nedalekém lomu Velká Amerika. Slavný český Grand Canyon, kde se kdysi natáčel Limonádový Joe nebo německo-italský film Zlatokopové z Arkansasu, nyní posloužil jako kulisa pro historické sídlo starověkého kmene.

Templáři na Barrandově

Více než pět měsíců se v Česku zdrží také seriál Knightfall pro History Channel. Jeho se odehrává mezi 13. a 14. stoletím a zachycuje skutečné události, které vedly k pronásledování a pádu řádu templářských rytířů.

Filmový štáb seriálu Knightfall si vybral pro natáčení klášter v Doksanech.

Natáčet se původně mělo až do konce roku, a to například na hradě Točník, v Průhonicích, Doksanech či ve skanzenu Řepora, ovšem plány změnil požár rozsáhlých kulis středověkého města na pražském Barrandově. Filmaři se tak v Česku patrně zdrží déle než plánovali, vy se mezitím můžete zajít podívat na rozsáhlé sbírky filmových kostýmů.Česko využil pro natáčení také Bollywood, kde v romantické road movie The Ring hlavní mužskou roli ztvárnila indická hvězda Shah Rukh Khan. Třináct týdnů se pak v Česku zdržel štáb, natáčející hongkongský akční film Adventurers; francouzský herec Jean Reno a jeho kolegové se kromě pražských ateliérů podívali také do Karlových Varů, do Lednice anebo naBouzov.