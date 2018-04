Velkolepé přírodní divadlo Nýznerovských vodopádů. Tip na hezký výlet

Nýznerovské vodopády známé také jako Vodopády Stříbrného potoka se nacházejí jižně od města Žulová na severních svazích Rychlebských hor. Navštívit je můžete formou náročné hřebenové túry, ale i krátké patnáctiminutové procházky od zaparkovaného auta v údolí. Terén je vždy schůdný, protože přístupovou cestu tvoří lesní asfaltka. K vodopádům se tedy můžete v pohodě vydat za mlhy, větru i deště, pěšky, na kole i na běžkách.

Malé vodopády ve velké soutěsce

Kdo očekává mohutné a vysoké vodopády v horách, bude asi trošku zklamán. Vodopádové stupně jsou spíše miniaturní, spojené v jeden celek však vytvářejí ojedinělý přírodní výtvor. Spíše než vodopády by se proto asi hodilo označení Nýznerovská soutěska nebo kaňon.

Soutěska Stříbrného potoka je dlouhá 110 m a zužuje se na šířku pouhých 2–5 m. Příčinou jejího vzniku je čočka (nebo žíla) vyvřelé horniny složením odpovídající poněkud vzácně se vyskytujícímu gabru. Čočka je strmě ukloněná a vystupuje z okolních měkčích přeměněných hornin (svory, kvarcity, amfibolity). Vysoká tvrdost vyvřeliny, na níž potok při hloubkové erozi narazil, způsobila výrazné zúžení koryta a vznik skalní soutěsky s několika vodopádovými stupni o výšce 2–3 metry.

Od začátku až po konec soutěsky překonává Stříbrný potok výšku 14 metrů. Jednotlivé stupně mají povahu kaskád až peřejí, pouze na začátku se vytvořil asi tři metry vysoký volně padající vodopád. Padá z úzkého skalního hrdla do obrovského skalního kuloáru obklopeného svislými až převislými skalními stěnami.

V bezprostřední blízkosti vodopádu jsou na skalních stěnách patrné mísovitě zahloubené tvary (obří hrnce) vytvořené podobně jako celá rokle vířivým pohybem vodní masy. Tuto nejefektnější část soutěsky zpřístupňují schody do skály vytesané již v 90. letech 19. století. Pohled s odstupem nabízí zábradlím opatřená skalní vyhlídka.

Horní vodopád dosahuje výšky zhruba tří metrů.

Prohlídka s příchutí adrenalinu

U zábradlím opatřené skalní vyhlídky pro většinu návštěvníků prohlídka Nýznerovských vodopádů končí. Další část soutěsky není z cesty vidět a jen málokdo si její pokračování vůbec uvědomuje. Pozornost totiž mnohem víc poutá impozantní kamenný most s dřevěným hrázděním, který se vysoko klene přes Bučínský potok, pravostranný přítok Stříbrného potoka.

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka Byla vyhlášena na ploše 1,24 ha v roce 1965 kvůli své geomorfologické výjimečnosti. Lesní porosty tvoří smrky, buky a javory, rovněž se tady vyskytují vzácné druhy mechorostů.

Do skryté části soutěsky lze nahlédnout shora, může to být ovšem nebezpečné. Pěšinky ke skalním převisům nad hlubokou hučící roklí vedou za dřevěným odpočinkovým altánem. Pokud si lehnete na zem a vykloníte se, co nejvíce vám závrať dovolí, pak dole spatříte zpěněné vody potoka, klouzající mezi popadanými kmeny stromů po šikmých skalních plotnách a přes další kaskádovité stupně.

Podstatně bezpečnější podívanou nabízí prohlídka zdola, kam kdysi rovněž vedla udržovaná turistická stezka z "hlavní" lesní asfaltky. Svědčí o tom zbytky vyskládaných kamenných schodů v pravém svahu nad soutokem Bučínského a Stříbrného potoka. Od soutoku obou potoků je to k vyústění soutěsky a nejnižšímu dvoumetrovému vysokému vodopádu asi 30 metrů hopsání po kluzkých kamenech a skalních plotnách.

Dolní stupeň Nýznerovských vodopádů dosahuje výšky zhruba tří metrů. Most přes Bučínský potok

Procházka nebo túra

Nejjednodušší přístupová cesta k vodopádům vede ze severu z osady Nýznerov, která se rozkládá v malebném údolí jižně od města Žulová. Autobusová doprava tady funguje sporadicky, takže dlouhé kilometry chůze po asfaltu (z Žulové celkem šest) si lze zkrátit autem. Motorovým vozidlům je totiž povolený vjezd až k osadě Na Samotě, vzdálené od vodopádů ani ne kilometr. Nachází se zde velké parkoviště s informačními panely.

Může se hodit Kudy k vodopádům 1) Ramzová – Smrk, 6 km (červená) – Nýznerovské vdp., 13 km (zelená) – Žulová, 20 km (modrá)

2) Ramzová – Smrk, 6 km (červená) – sedlo Peklo, 12,5 km (žlutá) – Nýznerovské vdp., 15 km (modrá a zelená) – Žulová, 22 km (modrá)

3) Horní Lipová – Nýznerovské vdp., 8 km (modrá) – Žulová, 15 km (modrá) Mapa

KČT 1 : 50 000 č. 54 – Rychlebské hory a Lázně Jeseník

Podstatně zajímavější a turisticky hodnotnější je však příchod shora, tedy z hřebenů Rychlebských hor, kde Stříbrný potok sbírá své vody. V tomto případě je obvykle nutné využít k návratu vlakovou či autobusovou dopravu a počítat s delším pochodem v délce okolo 20 km.

Stříbrný potok pramení na severním úbočí nejvyšší hory Rychlebských hor Smrku (1 126 m), kam se chodí ze známých turistických letovisek Ramzová nebo Petříkov. Ze Smrku se lze k vodopádům spustit buď přímo údolím Stříbrného potoka po zelené, nebo se vydat pohraničním hřebenem přes vrch Kovadlina do sedla Peklo a odtud vpravo dolů do údolí nad vodopády. Třetí varianta směřuje podél Bučínského potoka po modrých značkách ke kamennému mostu a to od vlaku z Horní Lipové či rovněž ze Smrku.

Sestup po zelené značce do údolí Stříbrného potoka Kostel v Žulové

Žulová kostka coby suvenýr

Pokud na vás pod vodopády nebude čekat taxík, pak asi nezbude nic jiného než dojít zbývajících šest kilometrů k civilizaci do Žulové pěšky.

Zbude-li vám ještě po zdlouhavém putování něco sil a času, pak se určitě zastavte u kostela sv. Josefa, který je dominantou města. Stojí na skalním ostrohu na místě bývalého hradu, z něhož se zachovala válcová věž. K této hradní věži byl později přistavěn kostel, čímž vzniklo pozoruhodné a jinde nevídané architektonické spojení. Na malém náměstíčku před kostelem stojí za návštěvu také informační centrum, odkud si lze kromě obligátních prospektů a letáků odnést jako suvenýr malou žulovou kostku.