Nymburské muzeum představí krásy moří

Výstava je z největší části vytvořena ze soukromé sbírky Josefa Podhajského z Hradce Králové. Expozice je doplněna o věci ze sbírek Národního muzea v Praze, Východočeského muzea v Hradci Králové a sbírek pořádajícího muzea.



Podobnou výstavu už před třemi lety uspořádalo Polabské muzeum v Poděbradech na Nymbursku, pod jehož správu vlastivědné muzeum spadá. "Mělo to slušný ohlas, proto jsme se to rozhodli udělat tady, jen jsme výstavu obměnili a rozšířili," řekl Rejsek. Výstava trvá do 28. února 2002.