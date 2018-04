San Francisco chystá zákaz nahoty. Je to naše právo, brání se nudisté

Stoupenci městského nudismu se ale bouří. Podle nich by šlo o zásah do jejich svobod, napsal deník The Wall Street Journal.

Wienerovi nejvíce vadí hlavní náměstí v tradičně homosexuální čtvrti Castro, kde se naháči pravidelně setkávají. Zejména během posledního roku tu podle něj skupina tří až 12 mužů skoro každé odpoledne vytváří "improvizovanou nudistickou kolonii". Wiener kvůli tomu obdržel stížnosti od obyvatel i firem.

Nudisté jsou velkou turistickou atrakcí

"Kdyby vypadali lépe, bylo by to skvělé," stěžuje si například místní barman Tom Moore, který naháče do svého podniku nepouští. Přiznává ale, že nudisté jsou turistickou atrakcí. Návštěvníci města se s nimi rádi fotí. I to ale Wienerovi vadí. "Naše čtvrť není zoo," poznamenal.

Naháči ale s případným zákazem nesouhlasí. "Podle mne jde o útok na svobodu," řekl listu The Wall Street Journal šestašedesátiletý George Davis, když si na náměstí ve čtvrti Castro tento týden četl knihu oblečený jen do klobouku a slunečních brýlí. "Dneska se zaměří na nahé lidi, příští týden třeba na transvestity a další týden na lidi, co se oblékají do kůže," míní zase Mitch Hightower, který provozuje exhibicionistickou webovou stránku a každý rok ve městě organizuje setkání nudistů.

V homosexuální čtvrti Castro v San Francisku není nahota ničím výjimečným. Tradiční Folsomský pouliční festival v San Francisku

Nahota už je tabu ve veřejných parcích

Kalifornské zákony již nyní zakazují "obscénní" chování a naháče by tak podle názoru některých obyvatel San Franciska bylo možné postihovat již nyní. Některá kalifornská města ale mají vyhlášky, které nahotu zakazují výslovně. San Franscisco by se k nimi mohlo přidat. Již nyní zakazuje nahotu ve veřejných parcích. Wiener pak loni prosadil, že nudisté musejí zakrývat židle a lavičky na veřejných místech, než si na ně sednou.

Nyní chce zakázat nahotu na veřejných prostranstvích, chodnících a v hromadné dopravě. Zároveň by ale nadále toleroval nahé lidi třeba na tradičním Folsomském pouličním festivalu, kde se setkávají příznivci sadomasochismu a fetišisté.