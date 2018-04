Nudapláže v Česku i ve světě: jak to funguje?

Nudapláže navštěvuje každý desátý Čech

Svoboda. Volnost. Blízkost přírody. Tak vysvětlují vyznavači nahého slunění a plavání, co je na létě bez plavek tolik baví.

Česká organizace, která naturisty sdružuje, má stovky členů. I díky tomu patří Češi stejně jako svobodomyslní Francouzi, Holanďané a hlavně sousední Němci k těm evropským národům, které se svlékat nestydí a nahému tělu na plážích vcelku fandí.

Podle staršího průzkumu agentury Factum na nudapláže pravidelně chodí každý desátý Čech a Češka. Zásadně proti nim je jen 7 procent lidí a dalším 25 procentům se sice nelíbí, ale respektují je.

"Postoje vůči nahotě jsou u nás extrémně tolerantní. Souvisí to s tím, že je u nás zároveň nejméně věřících v Evropě," uvádí k tomu sexuolog Petr Weiss.

Nudapláže nejsou vynálezem posledních let. První vznikly už počátkem minulého století v Německu. Byl to čas osvěty, odkládání příliš těsných límečků a sdílení společných hodnot, říkají naturisté. Kniha Heinricha Pudora Kult nahoty se stala kultem doby. V roce 1903 byl poblíž Hamburku otevřen první nudistický klub - Freilichtpark. A nadšení z nudistického hnutí rostlo rychle. Prakticky každé větší město v Německu mělo v té době svůj nudi klub.

V šedesátých letech začaly vznikat první nudistické kempy v Chorvatsku a ve stejné době i v Česku. A nezničila je ani léta sedmdesátá a osmdesátá, kdy policisté nahotu stíhali. Naopak. Vyznavači nudismu se o to víc semkli a koupání bez plavek se stalo jedním z drobných symbolů revolty proti režimu. Kdo měl odvahu sundat plavky a jít se koupat, jako by vzkazoval mocným: Trhněte si nohou!

"Je to přece přirozené. Když je horko, a navíc je člověk někde u vody, tak by měl všechno zahodit. Tak se cítím nejlépe," říká dvaaosmdesátiletá Milena Kohoutová z Prahy, kterou nudapláže chytly tak dávno, že už si ani nevzpomíná, kdy plavky svlékla poprvé.

Dodnes má postavu, za kterou by se nemusela stydět žádná žena o půl století mladší. Taky kvůli tomu denně cvičí. A na nudapláž vyráží, jak jen to jde. "Nakazila jsem tím i dceru a vnučku. Jen je škoda, že nám v Praze zrušili Eva pláž ve Žlutých lázních. Tak jezdíme do Lhoty ke Staré Boleslavi."

KDE JSOU ZNÁMÉ NUDAPLÁŽE V ČESKU? 1. Praha: koupaliště a kemp Džbán, rybník Šeberák, Hostivařská přehrada

2. Stará Boleslav: Pískovna Lhota

3. Veselí nad Lužnicí: Pískovna u Vlkova

4. Chomutov: Kamencové jezero u Chomutova

5. Plzeň: Litická přehrada

6. Liberecko: Máchovo jezero - pláž Klůček

7. Brněnská přehrada - Sokolák

8. Ostrava - Antošovice: Štěrkovna

9. Pomezí Plzeňského a Jihočeského kraje: Nudicamp Račov

10. Prostějov: Plumiovská přehrada



Jak to vypadá na nudaplážích v Česku... a jak v cizině

Svléknout si plavky před cizími lidmi a nechat se od nich okukovat? Ani náhodou! Tak reaguje většina lidí. Dokud... Dokud to nezkusí. Takže: jak to chodí na nudapláži? Tedy správně řečeno: na nudi pláži.

Slunce pálí, je neděle dopoledne a břehy pražské hostivařské přehrady budou zřejmě brzy praskat ve švech. Na písečné pláži pod toboganem bude ve třicetistupňovém vedru hlava na hlavě.

Kdo chce být trochu o samotě a válet se na hezčí a romantičtější pláži, kde se leží v trávě a bez plavek, musí jít dál. A na zdejší nudapláži zatím rozhodně přelidněno není. Pár dokonale opálených padesátníků s manželkami, rodina s malými dětmi a dvě hezky oplácané mladé slečny. Nikdo nemá dokonalé tvary, takže má první obava, že budu nejbaculatější nudistka na pláži, padá.

Všechny oči se okamžitě upřou na nově příchozího. Cítím, jak rudnu, a říkám si: á jéje, to nezvládnu... Zvědavé oči se však brzy odvrátí a každý se stará sám o sebe - děti běhají a přetahují se s rodiči o limonádu, starší manželský pár hraje na dece karty a o mě se už nikdo nezajímá, takže si v klidu můžu vybrat místo, hezky co nejvíc stranou od ostatních a převléknout se. Totiž - svléknout.

Nikdo si mě už nevšímá, zato já pokradmu pozoruji ostatní. Působím tu totiž jako bílá vrána. Jediná nejsem opálená a má světlá kůže mezi ostatními čokoládovými lidmi o to víc vyniká. Jdu raději do vody zaplavat si.



CASTILLO DE PAPAGAYO. Ideální pro romantiky. Středisko zaujme zvláštním skalnatým pobřežím a křišťálovou vodou.

A rychle zjišťuju, jaká je slast, plavat nahá. Voda hladí kůži, teplý pramen střídá chladivý a nikde nic neškrtí. Svoboda, volnost, nádhera. Odpadá podvědomý strach, který znají všechny ženy: nerozváže se ta šňůrka za krkem? Sedí všechno, jak má?

Zbytečné starosti. Když vystupuji z vody, nemusím tak jako vždycky nejdřív zkontrolovat, jestli se plavky nesprávně neposunuly nebo nerozvázaly.

Ležím na dece, osychám a zjišťuji další pozitiva nudapláže. Je teplo, ale fouká nepříjemný vítr, a mít na sobě studené a mokré plavky, byla by mi zima. Kousek ode mě přistává nafukovací balon dětí. Bez ostychu se zvedám a hážu jej zpět. Maminka zvednutím ruky děkuje místo dětí.

Nejsem tu ani dvacet minut a už mám pocit, že slunit se a plavat bez plavek je ta nejpřirozenější věc na světě.

"Když mi kamarádky řekly, že o víkendu jedeme na nudi, ani trochu se mi nechtělo. Proplétat se mezi holými pozadími se mi fakt nezamlouvalo," vypráví osmadvacetiletá Alena Křížová z Prahy. "Ještě v autě jsem protestovala a vyhrožovala, že si nechám aspoň spodní část plavek. Kamarádky se dívaly pobaveně: Jak myslíš, ale uvidíš, že se ti tam bude líbit. A měly pravdu," líčí.

"Nudi pláž vypadala jinak, než jsem si představovala. Nebyli tu žádní podivíni ani úchylové, ale normální lidé. Že neměli plavky, bylo úplně přirozené. Naopak, zdálo se mi, že lidé v plavkách vypadají hůř a že právě přítomnost malého kusu oděvu na těle je daleko erotičtější a vyzývá k okukování," říká.

Ani Alena nemá míry modelek a barvu čokolády. Ale dodává: "I tlustá neforemná těla se zdají hezčí, když nejsou napěchována do nepadnoucích šatů. Prostě: mě si nudi pláž získala."

Kdo to nezkusí na vlastní kůži, nepochopí.

MŮŽE SE HODIT Kdo chce vyrazit na nudapláže do ciziny a netuší, kde se smí slunit bez plavek či kde sehnat pro mnohé země nezbytný průkaz naturisty, měl by sednout k internetu a nejdřív chvíli brouzdat.

Dozvíte se tu i takové věci jako třeba to, že i když v leckterých zahraničních střediscích může člověk chodit nakupovat nahý či posedět v restauraci nahý, je základní slušností nosit s sebou všude ručník a rozprostřít si jej pod sebe. Průkazy naturisty vydává každá regionální pobočka Unie naturistů Čech a Moravy. Pražské ústředí sídlí na Smíchově v Nádražní ulici číslo 1, můžete i zatelefonovat na číslo 257 329 679 nebo 603/ 418 474. Další důležité adresy a kontakty:

* www.naturtravel.cz (cestovní kancelář, která doporučí, kam jet a co nezapomenout s sebou)

* www.naturista.cz/una (oficiální internetová stránka unie českých naturistů)

* www.naturista.cz (soukromá stránka plná aktualit)

* www.nudismus.cz (tady se dají najít informace, jak je to s nudismem v jednotlivých zemích)

* www.volny.cz/nude (jedna z prvních českých stránek o nudismu)

* www.naturismus.cz (rozcestník plný zajímavých odkazů i na zahraniční stránky)



Nazí mohou i do bazénů

I když slunce nesvítí, nikdo z těch, kdo vyznávají život bez plavek, nemusí zůstat doma. V Česku je řada bazénů, které vycházejí nudistům vstříc. Zřejmě nejvíc je hýčká akvapark Babylon v Liberci. Ten se otevírá pro lidi bez plavek každé pondělí od 20 do 22 hodin a vždy poslední pátek v měsíci od 18 hodin.

"Ustálila se skupina pravidelných návštěvníků, doplňovaná těmi náhodnými. Pochopitelně, "oblečené" návštěvníky nevyháníme, takže jde většinou o koexistenci vyznavačů nahoty s koupajícími se v plavkách. Názory se různí, ale naturistické pondělky již jsou v plánu akcí Centra Babylon dobře zakotvené," uvádí Jaromír Melichar, vedoucí provozu zábavy akvaparku.

Liberečtí pořádají dokonce i pravidelné nudi party. Ta nejbližší se koná 27. srpna a další 15. října. Obě začínají v 18 hodin a bavit se tu bez plavek můžete až do půlnoci.

V Ostravě se celou letošní sezonu dá plavat v sobotu od 18 do 19.15 hodin na Čapkárně. Brněnští naturisté mohou využívat plavání v Lázních Rašínova každý pátek od 20 do 21 hodin.

V Karviné je nudi plavání na krytém bazéně DEJA v sobotu od 17-18 hodin. Mostecký Aquadrom se otevírá pro nudi plavání každý pátek od 20 do 21.30 hodin.

Plavat a saunovat se dá i v malém bazénu ve Všestarech u Hradce Králové, kam je nutné se objednat předem.

Kdo je ze Slaného, uvítá nabídku akvaparku: bez plavek se plave každé pondělí od 20.30 do 22.00 hodin. A to ne pod obvyklými ostrými světly, ale za jemnějšího osvětlení bazénu.

Nudi plavání nabízí i náchodský bazén, a to v čase od 18 do 21 hodin každou neděli.

Zato Pražané moc možností nemají. Pro nudisty tu funguje jen pětadvacetimetrový bazén Sokola Vinohrady, a to každou středu od 19.30 do 20.30 hodin.

Nahota je pro mnohé i životní styl

Svléknout se na pláži, to se ještě zdá mnohým lidem únosné. Ale koulovat se v zimě nazí na sněhu? Nebo vyšlápnout Alpy "oblečení" jen do bot? Nad tím už řada lidí bude kroutit hlavou, že to není možné. Ale je.

V rakouském hotelu Lührmann v Ramsau, středisku zimních sportů. Poblíž je ostatně i světová rarita - na náhorní plošině nad Hallstattským jezerem je pět kilometrů dlouhý běžecký okruh pro lyžaře - nudisty.



PLACHETNICE SILVA. Tato plachetnice pluje každoročně po Jaderském

A co takové dva týdny na jachtě, která pluje Jaderským mořem, čas od času zakotví někde v chorvatské zátoce a po celý den se tu dá slunit na palubě spolu s ostatními, zatímco kapitán lodi na zádi opéká jehně... I tak mohou trávit dovolenou nadšení vyznavači nahoty. A překvapivě levně.

Pro mnohé je totiž nahota životním stylem. Takoví lidé si říkají naturisté a tvrdí, že být nahý je ta nejpřirozenější věc pod sluncem. "Naturismus je způsob života v souladu s přírodou. Jeho hlavním projevem je nahota spojená s úctou k sobě samému, stejně jako s respektem vůči svému okolí a životnímu prostředí," uvádí heslo oficiálních webových stránek Unie naturistů Čech a Moravy.

"Člověk se cítí přírodě blíž a má radost, že jí neubližuje," vysvětluje František Hájek, jeden z členů unie naturistů. "Stačí se podívat na normální pláž a srovnat ji s nudistickou. Zjistíte, že ať jste v Česku či v cizině, tak nudapláže jsou čistší. Nikoho z nás nenapadne odhazovat papírky do křoví. Co jsme k vodě přinesli, to i odneseme. A tento způsob života platí i jindy a jinde," říká František Hájek.

V Česku existuje dokonce i dětský tábor pro Adamy a Evy. Nazí tu žijí i rodiče a instruktoři. Navíc jsou ještě pomalovaní barvičkami a jediným povoleným oděvním doplňkem je sukýnka nebo koruna z listí a květin. Společně strávené prázdniny bez oblečení jsou dokonce takovým tmelícím prvkem, že se dnes už táborům odrostlé děti spolu setkávají na srazech a vzpomínají na staré zážitky.

Sexuologové k tomu říkají, že nahota dětem v psychickém ani v sexuálním vývoji rozhodně nijak neublíží. Jediným problémem je podle psychologa Miroslava Plzáka fakt, že kdo kolem sebe vidí běžně nahé lidi, toho pak už nahota sexuálně nevzrušuje a reaguje až na doteky.

"Je to vidět v afrických zemích, kde chodí ženy celý den nahé. Muži tam potřebují k milování jiné stimuly - alkohol, rituální tance, bubnování a podobně," řekl sexuolog Petr Weiss.

Co je třeba vědět před dovolenou

* Pozor: ne všude to jde bez plavek!

Některým Čechům se to možná bude zdát divné, ale vážně není možné lehnout si v každé cizí zemi na pláž a svléknout plavky. Za to leckde hrozí tučné pokuty. Mezi země, které nahotu tvrdě potírají, patří Belgie. Nudistická pláž je tu jedna, otevřena byla teprve před čtyřmi lety. Za koupání bez plavek všude mimo ni můžete vyfasovat i dvacetitisícovou pokutu. Stejně tak se pokutuje nudismus mimo vyhrazené pláže i v Itálii, USA či v Brazílii.

* Pořiďte si raději "nudistický" průkaz

V mnoha naturistických střediscích, především ve Francii, vás nepustí na nudapláž bez naturistického průkazu (UNA-CZ), opatřeného známkou mezinárodní naturistické organizace INF pro příslušný rok. V mnoha naturistických kempech navíc po předložení průkazu a díky této známce poskytují slevy.

Vstoupit do UNA-CZ je jednoduché, informace najdete například na internetových stránkách www. naturtravel.cz. Kdo už průkaz má a chybí mu známka, tu si může snadno v naturistických střediscích dokoupit. Obvykle však mnohem dráž než v Česku, kde přijde na 250 korun pro dospělého (děti do 16 let zdarma), v zahraničí stojí asi 20 eur.

* Hledejte zkratku FKK

Německy Freikörperkultur, což v překladu znamená "kultura volného těla". Všude, kde se objeví tato zkratka, znamená to, že jde o pláž, kemp, hotel, středisko, bazén a další místa, kde plavky můžete vesele odložit. Je to totiž místo zasvěcené nudistům.

* Naturisté mají svůj den

Svůj den mají v kalendáři nejen ženy, matky, děti či nekuřáci, ale i naturisté. Mezinárodní svátek slaví každý první víkend v červnu. V tento den se řada bazénů, ale i restaurací ve světě otevírá lidem v rouše Adamově a Evině.

