Nudapláž láká. Proč se tam ženy poprvé ostýchají přijít a svléknout?

Petr Novotný chodí na nudistické pláže odmalička, přivedli ho tam rodiče, kteří k nahotě přilnuli před desítkami let na bulharských a rumunských plážích. Důvody, proč se zvlášť ženy zdráhají přijít mezi naturisty poprvé, ovšem chápe. Sám několik partnerek k odhození plavek přesvědčil: "Před třiceti lety u nich převládala obava, že je to něco nekonvenčního, co může být v rozporu se zákonem. Dnes převládá víc strach, že to nemusí tolerovat vaše okolí."

"Když jsem na nudapláži, osobně mi textiláci nevadí, pokud vím, že se mohu koupat nahá. Mnoho lidí, když vidí textiláky, se nesvleče, ale já říkám: nemám se za co stydět, ať se stydí oni," říká naturistka ze severní Moravy, přála si však zůstat v anonymitě.

Nudismus a exhibicionismus? Mýtus

"Bohužel, hodně lidí si spojuje naturismus se sexem a exhibicionismem. Je to mýtus," říká plzeňský naháč Martin Paleček, který opalování bez plavek podlehl už koncem sedmdesátých let, kdy byla ještě v tehdejším Československu nahota na plážích tabu.

Opravdu se žena stane na nudistické pláži cílem úchylů? I na stránkách Naturista.cz propagujících nahotu lze v diskuzi sem tam najít nemilé zážitky: "Dalo se čekat, že se manželka bude muset svléknout před cizími chlapy, ale aby si musela připadat jako na přehlídce, to asi ne. Navíc zde panovalo takové divné napětí, bylo skoro ticho, jakoby všichni čekali, kdo se objeví a co bude zač," líčí tam jeden z mužů.

Osobní zkušenost naturisty Petra Novotného? "Podobnou situaci si umím představit i na normální pláži. Voayeři a exhibicionisté? Před revolucí možná, dnes se to už děje výjimečně. Lidé, kteří nemají zdravý vztah k sexualitě, už mají třeba díky dostupnosti pornografie jinou možnost vyžití."

Na tyto nepříjemné zážitky z počátků českého nudismu na přelomu 70. a 80. let vzpomíná například Miloš Smutný. "Úchylů jsme se zbavili rychle a rázně. I v novinách se propíralo, jak je házíme do kopřiv, zahazujeme jim foťáky do vody…"

A jaký je ideální způsob, jak ženu zbavit strachu z opalování bez plavek? "Přemlouvat a přesvědčovat? Zjistil jsem, že to je špatná cesta," říká zkušený nudista Martin Paleček.

"Stačí vysvětlit, že to není nic nekalého a koupaní bez plavek je zdravější - třeba že nenastydnete," doplňuje Petr Novotný. Zatím se mu to prý pokaždé podařilo. "Perlička: díky tomu, že moje současná přítelkyně ztratila stud z nahoty, může dělat novou práci - pomocí tantrických masáží léčí osobní energetická pole."