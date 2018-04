Nástrahy na Novém Zélandu: davy turistů, předražení lékaři i hypotéky

Pochází z Rožnova pod Radhoštěm, ale už rok pobývá na Novém Zélandu v rámci programu working holiday. Ačkoli se do země na druhém konci světa Eva Pavlíková vyloženě těšila, je dnes poněkud rozčarovaná. Věcí, které ji v zemi trápí, je více.

V první řadě však uvádí nedostatečnou a předraženou lékařskou péči. „Zubař mi řekl, že mám zánět a že mi potřebuje vyčistit kanálek za 750 dolarů. Než jsem s tím souhlasila, požádala jsem ho, aby mi zaslal rentgenový snímek na e-mail. Ten jsem pak přeposlala své sestřenici, která pracuje jako zubařka v Česku. A ta mi řekla, že zub vypadá zcela zdravě, že tam žádný zánět nevidí,“ popisuje Eva jednu ze svých neblahých zkušeností. Jindy se naopak stalo, že šla k lékaři na kontrolu „osmiček“. Lékař však místo zákroku na „osmičkách“ navrhoval udělat zákrok jiný. A samozřejmě dražší.

Drahé zuby, nedosažitelná hypotéka

„Celkově zdravotní péče na Zélandu je horší než u nás v České republice. A navíc, protože je to drahé, lidé nechodí k lékaři často, ale vždy se snaží problém přechodit. Řeší tak jen ty opravdu akutní případy a to je problém, protože většinu nemocí tak nemají lékaři možnost podchytit včas. A to se netýká jen turistů, stejně tak to mají drahé i místní obyvatelé,“ vysvětluje Eva Pavlíková.

Vedle lékařské péče ji v zemi zklamalo i několik dalších aspektů. Například se těšila na nedotčenou přírodu, kterou bude radost se jen tak toulat, navštěvovat přírodní parky a kochat se. Právě to ale v zemi tak docela nelze.

Pozemky jsou rozprodané a vše někomu patří. Proto není možné chodit přírodou volně jako třeba na venkově v Čechách, kde si člověk může bez problémů vyjít do lesa. Na Novém Zélandu se chodí většinou jen na turisticky označená a veřejně přístupná místa. Taková jsou ale většinou plná turistů. „Když se jdete podívat třeba na ledovec, vidíte všude okolo sebe zástupy turistů, podobně jako na Václavském náměstí v Praze. Všude je spousta Asiatů s deštníčky a v balerínkách,“ popisuje turistický ruch na Zélandu česká rodačka.

Pokud by někdo uvažoval o trvalém přesídlení do této země, pak je třeba brát v potaz i situaci na trhu realit. Byty a domy jsou velmi drahé. „Většina mladých rodin si nemůže dovolit bydlet sama v bytě či domě nebo si na to vzít hypotéku. Takže mladé rodiny většinou bydlí dohromady s dalšími lidmi, než si našetří na vlastní hypotéku,“ říká Pavlíková. A dodává, že cena malého rodinného domu začíná na půl milionu dolarů (1 NZD = 17,75 Kč).

Častá a silná zemětřesení

V zemi, zejména v okolí měst Christchurch a Wellington, jsou častá zemětřesení. A ne všechny domy otřesy půdy vydrží. Velké zemětřesení zasáhlo město Christchurch v roce 2011 a opravy zničených budov pokračují prakticky až do dnešního dne. Poslední výraznější zemětřesení bylo v tomto městě 14. února letošního roku a mělo sílu 5,9.

Na druhou stranu Eva Pavlíková není člověk, který by si chtěl na všechno jen stěžovat. Je nadšená z přírody a z přátelských lidí v zemi. A jak sama říká, cestou k protinožcům si splnila svůj velký životní sen. Do rodné země se ale prý brzo vrátí.