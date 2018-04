Tady leží filmový Mordor. Projděte si nádhernou túru na Novém Zélandu

Polovina 19. století byla obdobím konfliktů mezi Maory a evropskými osadníky. Z Evropy se na Nový Zéland hrnuli noví osadníci, půda byla postupně rozdělována a zúrodňována, vznikaly nové farmy. Náčelníkem kmene obývajícího oblast okolo hor byl Te Heuheu Tukino IV. Jeho kmeni patřila veškerá půda v oblasti Tongariro a on byl vystaven tlaku bělochů na její získání.

"Pokud naše hory budou prodány bělochům, co se s nimi stane? Půda bude rozdělena a prodána kus po kusu. Tak ztratí hodnotu a jejich nedotknutelnost (tapu) bude ztracena! Tongariro je můj předek, moje magická síla (mana) je s ním spjata. Nemohu dovolit, aby půda byla předána bělochům obvyklou cestou. Jaký by byl její osud poté, co zemřu?"

Náčelník usoudil, že by bylo nerozumné tyto nádherné hory dělit na pozemky či je jinak privatizovat, a rozhodl se je darovat národu. Roku 1887 tak vznikl nejstarší národní park Nového Zélandu a čtvrtý nejstarší park světa.