Neznámý Nový Zéland. Objevte sedm skrytých perel ostrovů bez turistů

Na předních příčkách průvodců o Novém Zélandu je nenajdete, přesto vám jejich krása vyrazí dech. Vydejte se s námi do míst opředených maorskými legendami, obdivujte tisíc let staré stromy. A to vše bez davů turistů, kteří jinak do země Pána prstenů proudí ve velkém.