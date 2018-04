Myslíte si, že jste sexy? Procestujte svět zdarma, láká nový web

Cílem webu Miss Travel je dát dohromady krásné cestovatelky bez prostředků se zámožnými mecenáši, kteří by jim tyto cesty zafinancovali, vysvětluje zakladatelka stránek Brandon Wadeová. Ženy, které touží cestovat a chtějí se seznámit, se mohou zdarma zaregistrovat a založit si profil. "Velkorysí" muži, kteří chtějí nějakou hezkou dívku či ženu v jejím cestování podpořit nebo ji pozvat na nějakou cestu, se také mohou zaregistrovat zdarma, ale pokud chtějí s vybranou společnicí začít komunikovat, musí už zaplatit.

Muži-podnikatelé, kteří často létají, mohou také věnovat svoje body z věrnostního programu za nalétané míle některé zájemkyni, říká k novému projektu Brandon Wadeová.

Je možné, že některé ženy na tomto webu opravdu najdou seriózního, nezištného přítele, který jim s náklady na cestování pomůže a bude třeba rád, když na dlouhém dálkovém letu bude mít příjemnou a krásnou společnici.

Odborníci ale varují, že cestovací seznamka tohoto typu je docela riskantní. To už je ale návštěvníkovi jasné ve chvíli, kdy vidí u některých profilů hlášky typu "Zlobivá holčička hledá sponzora" a podobně. "Vztahy založené na rovnosti, vzájemné úctě a intimitě rozhodně nezačínají výzvou "Jsem vášnivá, podpoř moje cestování," okomentoval serióznost webu misstravel.com pro televizní stanici MSNBC známý americký sexuolog Logan Levkoff.

Invite for a Bite (Pozvání na něco k snědku)

Ženám, které cestují samy, jsou určené i další mezinárodní webové stránky Invite for a Bite. Novou sociální síť založila Cressida Howardová poté, co vyslechla na rozhlasové stanici BBC diskusi o tom, jak je mnoha ženám na cestách nepříjemné chodit samotné do restaurací. "Je to problém, s kterým jsem se v minulosti sama potýkala. Většině žen prostě není příjemné jít samotná do baru nebo restaurace, zvlášť večer, když je kolem nich hodně romantických párů nebo opilých mužů," vysvětluje zakladatelku webu.

Inviteforabite.com nabízí těmto ženám možnost naplánovat si předem večeři nebo drink s jinými ženami ve městě, kde budou pobývat. Ke svému profilu mohou přidat konkrétní nabídku na určitý termín. Ačkoli web funguje teprve od začátku března, je na něm už spousta nabídek, nejvíc v rámci USA, ale i v Londýně, Paříži nebo třeba Budapešti.