NOVÝ VÝHLED NA ŘÍM

Monumentální pomník z bílého mramoru, který se tyčí uprostřed Benátského náměstí v Římě, je po 30 letech rekonstrukce opět zpřístupněn veřejnosti. Právě odtud je snad nejkrásnější výhled na italskou metropoli. Stěží se v Římě najde jiné místo, které by umožnilo turistům, aby si "věčné město" prohlédli v celém 360stupňovém nadhledu. Vstup je nyní možný vždy od úterý do neděle, a to od dopoledních 10:00 hod. do 16:30 hod. odpoledne. Podle dostupných informací se nevybírá žádné vstupné.