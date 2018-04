Cestu k chorvatskému pobřeží na Makarské zkrátí nový jedinečný tunel

Chorvatská vláda prozatím počítá s cenou 20 kun, což je necelých 70 korun, s tím, že majitelé elektronického platebního zařízení (ENC) budou mít slevu. Na přesné výši poplatku za průjezd tunelem se však chorvatský kabinet zatím neshodl, píše server dalmacianews.hr.

Cesta autem 2015 Aktualizovaný návod pro jízdu na Jadran

Tunel nazvaný po svatém Iljovi (Sveti Ilija) bude plnit funkci bezpečné a rychlé spojnice mezi dálnicí A1 Záhřeb - Split - Ploče s jadranskou magistrálou. Podstatně tak zkrátí cestu na pobřeží, odpadne dlouhá jízda ze Šestanovace přes Zadvarje a ostatní vesnice.

Tip na dovolenou Slunce, moře, pláž a spousta zábavy. Najděte si úžasnou dovolenou v Chorvatsku na dovolena.iDNES.cz. Jaké je aktuální počasí v Chorvatsku, se podívejte zde.

Motoristé při cestě na oblíbenou Makarskou riviéru nově sjedou na dálničním exitu Zagvozd, kde povede přístupová silnice k tunelu. Tunel bude ústit na přímořské straně u osady Bast, která leží nad letoviskem Baška Voda. Vláda počítá s tím, že denně projede tunelem kolem 4 200 vozů, v letních měsících očekávají až dvojnásobný provoz.

Fungovat by měl začít v červnu. Se stavbou tunelu byla spousta problémů, datum jeho dokončení se neustále posouvalo, od roku 2008 až do letoška. Nazvali ho podle stejnojmenné hory v pohoří Biokovo, v jejímž masivu je proražen. Se svou délkou 4 250 metrů je čtvrtým nejdelším tunelem v Chorvatsku. Na špici se drží, pokud jde i o výšku nadloží, ta činí více než 1 300 metrů. Na šířku měří 11 metrů. Stavba byla velmi náročná, i to je důvod, proč chce chorvatská vláda průjezd zpoplatnit.

Zahájení prací proběhlo už v roce 2007, proražen byl o tři roky později. Loni se stavební práce téměř zastavily, protože ministerstvo nemělo na pokračování výstavby dost peněz a navíc nebyly dořešeny majetkové spory na severní straně.

Spojnice vede skrz pohoří Biokovo, které se řadí mezi nejvázanější horské masivy dinárské soustavy. Leží na dalmatském pobřeží Jadranu a je druhým nejvyšším chorvatským pohořím.