Nový trend v běžkování: backcountry touring

Backcountry touring se velmi rozmáhá díky popularitě extrémních sportů. Navíc zaplňuje mezeru právě mezi klasickými běžkami a skialpinismem. Zjednodušeně řečeno: backcountry běžky začínají tam, kde končí turistické běžky, a končí tam, kde začínají skialpové lyže.

"Vždycky mě lákaly přechody nižších pohoří, ale skialpové lyže na mě byly zbytečně těžké, BC běžky mně nabídly ideální alternativu," říká herečka Markéta Stehlíková. Lukáš Frencl, student práv UK, souhlasně přikyvuje: "Backcountry běžky jsem si pořídil při svém studijním pobytu v Norsku a od té doby na ně nedám dopustit."

Pokud někoho zaráží, že používáme anglický název backcountry touring, pak je to proto, že pro toto odvětví zatím není český překlad. Rovněž většina výrobců používá k označení svých výrobků právě slovo Backcountry nebo zkráceně BC.

Backcountry běžky jsou znatelně širší než ty klasické a jsou ideální k výletům mimo prošlapané běžecké stopy, k přechodům nižších pohoří nebo expedičnímu putování. Díky robustnosti a ocelovým hranám vás podrží na zmrzlém sněhu i v hlubokém prašanu. Ocení je ale i lidé, kteří hledají stabilní běžky s dobrými manévrovacími vlastnostmi.





Výběr běžek

Konstrukce backcountry běžky je masivnější, má ocelové hrany a její šířka pod vázáním začíná na pěti centimetrech. Většinou má dřevěné jádro a může být vyztužena ocelovými pláty. Oproti normální běžecké lyži má i znatelné carvingové vykrojení, tzv. sidecut.

Délka běžek

Většina výrobců v této kategorii rozděluje lyže podle váhy lyžaře. Nelekejte se, když budou běžky stejně dlouhé jako vaše výška. Pokud se na nich budete pohybovat s batohem, připočtěte nějaká kila navíc. Chcete-li dobré manévrovací schopnosti, zvolte kratší lyže. Pro dlouhé pochody jsou vhodnější delší lyže, ne však delší než 10 cm nad hlavu.

Vosk, šupiny nebo pásy

Pokud umíte voskovat lyže, asi se nebudete rozpakovat a pořídíte si model s hladkou skluznicí. Všem ostatním doporučujeme lyže s protismykem nebo šupinkami (výrobci používají různá označení - Contagrip, Crown, Grip atd.), čímž si ulehčíte mnoho starostí. Na náročnější přechody nebo výstupy doporučujeme stoupací pásy, které se vyrábějí od šířky 5 cm.

TYPY BC BĚŽEK

Smíšený terén

Pokud se budete pohybovat smíšeným terénem - cesta, běžecká stopa i neupravený terén - volte běžky s šířkou středu od 5-6 cm (vejdou se do stopy). Čím náročnější terén, tím větší vykrojení (sidecut). Jedná se například o modely Sporten Highlander a Forester, Fischer Country Crown a E99 Crown, Salomon XADV 69 Grip...



Fischer County Crown



Sporten Highlander

Náročný terén

Pokud budete cesty jen míjet a vaším hlavním cílem budou hluboké lesy a daleké pláně, volte lyže od 6 cm. Díky šířce se nebudete bořit do sněhu ani s těžkým batohem a v kombinaci s dobrým vázáním můžete sjíždět prudké stráně telemarkovým obloukem. Jedná se například o modely Sporten Ranger, Salomon XADV 89 Grip, Fischer E 109 Crown a Boundless Crown.



Fischer Boundless Crown



Sporten Ranger

Vázání

Na omezeném českém trhu máte na výběr mezi Salomonem a Rottefellou. Každý zastupuje jinou normu vázaní - NNN (New Nordic Norm - Rottefella, Rossignol, Alpina, Fischer) a SNS (Salomon Nordic System - Salomon a Botas).

Vždy si dejte pozor, aby vázání bylo kompatibilní s botou. Oba druhy vázání mají systém uchycení buď automatický, nebo manuální, který je o něco vhodnější do náročnějších podmínek. Největší výběr v tuzemským obchodech má tradičně Rottefella - jedná se především o modely BC Auto (méně náročný terén) a BC Magnum (náročnější terén).



BC Magnum

Alternativou k těmto systémům může být vázání NN75, Rottefellou nazýváno také SuperTelemark, jedná se o robustní verzi klasické "75", kterou máte nejspíš doma ve sklepě.



Super Telemark

Boty

Boty připomínají klasickou turistickou botu, což oceníte, když se budete muset přesunovat pěšky nebo nasadíte mačky. Osička těchto bot je oproti klasickým botám delší a robustnější, takže vám půjde zacvaknout pouze do BC vázání.

Na českém trhu máte v zásadě pouze tři možnosti: Alpina, Crispi (velmi omezeně) a Salomon XADV 8, který má ovšem jiný systém (SNS) než první dvě značky (NNN). Crispi je ale jediná firma na trhu, která vyrábí boty s membránou Gore-Tex.

Alpina má o něco sportovnější verze - např. BC 1550 a do náročnějšího terénu pak model BC 2050, avšak bez membrány Gore-Tex, což bychom na delší pobyt mimo civilizaci nedoporučovali.

Pro vázání Super Telemark je na českém trhu k dispozici pouze model Alpina BC 2075. Bota by měla pohodlně sedět, nebojte se sáhnout po botě o půl čísla větší. Oceníte to zejména při sestupu z prudkého svahu, navíc předejdete případným omrzlinám a odřeninám. Nikdy byste neměli mít volný kotník. Boty si vybírejte jako první a po dobu výběru ostatního vybavení je mějte na nohách, abyste je pořádně vyzkoušeli.



Alpina BC 2050





Hůlky

Ideální hůlky mají dostatečně široký kotouček, abyste se nebořili do sněhu. Některé modely je možné nastavit podle potřeby - např. model Fischer BC Variolight.

Do náročných podmínek jsou vhodné teleskopické hůlky, které jsou pevnější než klasické hůlky, např. Black Diamond Traverse.

Pokud nezvolíte teleskopickou hůlku s možností nastavení délky podle potřeby, neměla by hůlka přesahovat úroveň ramen. Doporučujeme 5 až 10 cm pod ramena.



Co na sebe

Obecně platí zásada, že když vyjdete před chatu, mělo by vám být chladno, ale ne zima. Pak se zahřejete se pohybem. Elasťáky nechte doma a raději si vezměte pohodlné membránové kalhoty a bundu. Jako nejvhodnější materiál se jeví Softshell nebo Gore-tex. Rozhodně doporučujeme návleky na boty (kamaše), které vás ochrání v hlubším nebo mokrém sněhu.

Jak si vybrat vybavení pro BC touring

Backcountry běžky se dají s trochou práce sehnat, případně objednat v Česku. Nejlepší výběr nabízí tradičně tuzemský výrobce Sporten, který pro mnohé zahraniční firmy dělá lyže na zakázku. Vybavení hledejte ve specializovaných prodejnách Hudy Sport a Rock Point, na internetu naleznete poměrně slušnou nabídku na www.bartsport.cz a www.skistore.cz.

Kam vyrazit

V Česku jsou pro backcountry běžky jako stvořené všechny naše hory, nejzajímavější a zároveň nenáročné terény najdete v Jizerských horách, v Beskydech a na Šumavě.

Pokud budete chtít vyzkoušet náročnější podmínky s nocováním v přírodě, doporučujeme začít u východních sousedů přechodem hlavního hřebene Slovenského rudohoří. Pro pokročilejší běžkaře je vhodná celá Skandinávie, která poskytuje skvělý systém srubů, kde můžete často zdarma přespat - vyzkoušeli jsme např. okolí Hetty ve Finsku.

Žabljak v Černá Hoře vám nabídne hluboké lesy a výlety ke krásným jezerům Crnemu nebo Barnu.

Pokud vás to táhne do pořádné exotiky a chcete potkat například vlka, pak zamiřte do autonomní republiky Baškortostán na úpatí jižního Uralu.

Bezpečnost především

Nenechte se oklamat, že jdete jen na "běžky", a mějte s sebou vždy řádné lavinové vybavení - lavinový vyhledávač, lopatku a sondu. Ve vašem batohu by neměl chybět mobilní telefon, náhradní fleecová bunda, teplý čaj a nutričně kvalitní potraviny, čelovka, nůž, lékárnička, aluminiová fólie a náhradní díly na opravu vázání. Především však používejte hlavu a projděte lavinovým kurzem.