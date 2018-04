Nahoře bez. Nový trend cestovatelských fotek se rychle šíří

To, co začalo jako spontánní nápad na sociální síti Instagram, spustilo vlnu cestovatelských fotografií, na nichž lidé pózují do půl pasu nazí - ovšem fotí se zezadu. A projekt nazvaný Topless Tour si získává čím dál tím víc příznivců i následovníků. Zdá se přitom, že pózování do půl těla bez oblečení je cosi, co zvyšuje potěšení z cestovatelské svobody a pocitu dobrodružství.

Projekt Topless Tour odstartovaly před dvěma lety kamarádky Olivia Edgintonová (20 let), Lydia Bucklerová (21) a Ingvild Marstein Olsenová (20), studentky hudební a taneční konzervatoře v Londýně. Během cesty do Norska, odkud Olstenová pochází, si trojice dívek chtěla pořídit u jednoho z místních jezer fotografii na památku, která by vyjadřovala jejich okamžik uvolnění a svobody.

"Jednoduše se to stalo, nijak jsme to neplánovaly," uvedla Edgintonová. Cestovaly dál a fotily a vkládaly podobné fotografie z Evropy a New Yorku. Na všech pózovaly nahoře bez proti výraznému pozadí. A pak vyzvaly ostatní, ať se k nim připojí.

"Topless" cestovatelské fotky přicházejí z celého světa

Od Idaha přes Kapské město až po Thajsko začaly proudit fotografie napůl odhalených lidí. Mezi nejzajímavější patří žena, která skáče bungee jumping "nahoře bez" ve Švýcarských Alpách.

Topless Tour má na Instagramu v současnosti téměř 20 000 stoupenců, ale jejich počet rychle roste. Většina fotografií přichází od žen, ale do projektu se přihlásila i řada mužů.

"Nikdy nás nenapadlo, že by naše akce mohla dosáhnout tak celosvětového dopadu a ocenění," řekla Edgintonová. "Člověk může doufat, že se nějaký nápad ujme, ale nikdy neví, že se to doopravdy stane." Na jejich akci se jim nejvíc líbí, když mohou číst příběhy lidí z celého světa o tom, jak jim projekt pomohl "znovu se cítit sami sebou, být hrdí na to, kým jsou, a milovat svá nádherná těla," dodala Edgintonová.

"Jedna z našich stoupenkyň před časem napsala: 'Všechen tlak a posuzování sebe sama ze mně spadlo. A taky moje tričko. Cítila jsem se svobodná, šťastná a sama sebou'," uvedla.