NOVÝ PRŮVODCE KRÉTOU

Vydavatelství Fischer pokračuje v mapování středomořských oblastí a jeho poslední průvodce se věnuje řecké Krétě. Jako vždy malá knížečka, která se vejde i do kapsy, popisuje to nejzákladnější, co bude turista při návštěvě tohoto pátého největšího ostrova Středomoří potřebovat. Pro krátkou návštěvu je tento průvodce postačující a autorům se také mimořádně povedla obálka. Výhradu lze snad adresovat jedině k mapkám, které by mohly být zpracovány s větší grafickou invencí.