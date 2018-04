NOVÝ PRŮVODCE

Čtenářům se dostává do rukou netradiční průvodce Vladimíra Pohoreckého T ipy na výlet po rozhlednách a starých hradech. Publikace je určena pro všechny, kteří chtějí uskutečnit zajímavý výlet do přírody a přitom objevit nepříliš známé historické památky a potěšit se výhledy z kopců daleko do kraje.Vydal Radioservis, Praha 2000, 160 stran, cena 145 Kč.