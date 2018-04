Nový most se už nehoupe

Město zaplatilo za visutou lávku spojující nábřeží nedaleko od katedrály svatého Pavla s nábřežím u galerie moderního umění Tate Modern 18,2 miliónu liber. Architekti zřejmě nepočítali s tím, že se po mostě bude skutečně chodit, takže první verze mostu se nebezpečně rozhoupala poté, co na ni vpadli lidé a chodili prý "příliš synchronizovaně".



Oprava mostu stála dalších pět miliónů liber. Díky nim bylo možno instalovat speciální tlumiče, které si s houpáním 350 metrů dlouhého mostu poradí. Potvrdily to zkoušky, při nichž most zaplnili dobrovolníci, takže dnes byl most podruhé předán Londýňanům a jejich hostům. Na rozdíl od prvního slavnostního otevření v roce 2000 tentokrát pásku nestříhala královna.



Most milénia překlenující řeku odvážným obloukem je prvním a jediným mostem v Londýně vyhrazeným jen chodcům. Od roku 1894, kdy byl slavnostně otevřen most Tower se sklápěcí vozovkou, je to první most přes Temži v hlavním městě.