Nový interiér letadel podle Boeingu: hvězdné nebe, bar a HD obrazovky

Zejména dlouhé mezikontinentální lety bývají pro cestující vyčerpávající. Boeing proto zveřejnil nové návrhy kabiny letadla, která bude nabízet více zábavy, ale také odpočinku a relaxace.

K tomu se má využít strop kabiny letadla, na nějž se bude promítat modrá slunečná obloha s plujícími mraky. S nadcházejícím večerem a nocí pak tuto projekci vystřídá noční obloha plná hvězd, což by mělo napomoci usínání pasažérů. Ti by také mohli podle chuti sledovat filmy a zároveň třeba i aktuální polohu letadla na zaoblených obrazovkách s HD rozlišením na sedadlech před sebou. Se zaoblenými obrazovkami však počítá pouze koncepce první a byznys třídy, v ekonomické zůstanou klasické ploché displeje.

Pokud by cestující zábava omrzela, popošli by k centrálnímu barovému pultu, kde jim příjemná letuška nabídne drink. Za ní se na velkoplošné obrazovce budou zobrazovat snímky přírodních krás země, do níž se letí, nebo třeba informace o letu. Barový pult by však byl k dispozici opět pouze v první a byznys třídě.

Lepší usínání by rovněž ocenili hlavně pasažéři vyšších tříd. Sedačku by si totiž sklopili do vodorovné polohy, přičemž od ostatních cestujících je oddělí zástěny kolem sedadla.

Předěl mezi cestovními třídami mají tvořit posuvné dveře, které sahají až nahoru ke stropu a vytvářejí tak příjemnější, útulnější a také tišší prostor.

Společným cílem všech těchto inovací je projasnění a celkové zpříjemnění stísněného prostoru v kabině letadla. Odlehčit a ztenčit by se měly i sedačky - čímž by v letadlech měl přibýt další prostor. Ocenit by to mohli zejména cestující ekonomické třídy. V té se však s přílišným prostorovým komfortem nepočítá, u velkokapacitních letadel výrobce opět plánuje klasické rozvržení 3-4-3. Určitou pohodu by do ekonomické třídy mohlo vnést alespoň LED osvětlení, které umožní prozářit kabinu různými barvami.

„Možnosti využití těchto technologií jsou téměř nekonečné,“ předestírá možnosti Mike Sinnett, viceprezident vývojového oddělení Boeingu. „Letecké společnosti budou moci projekční panely využít k prezentaci informací o cílové zemi. Budou jim moci promítnout snímky míst, do kterých mají namířeno.“

Podívejte se na jednu z představ o letadle budoucnosti:

VIDEO: Místo oken displeje. Britové navrhli průhledné letadlo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záležitost několika let? Airbus si už se světlem pohrává

Boeing zatím představil pouze počítačové simulace, nikoli záběry skutečného letadla. Podle Boeingu však je uvedení podobných inovací záležitostí pár let.

Čekání by nemuselo být příliš dlouhé - některé technologie se dnes již v letadlech používají. Například „náladové osvětlení“ různými barvami využívá už nyní evropský konkurent Boeingu Airbus u svého nejnovějšího letounu A350.

I takhle by mohla vypadat budoucnost létání: