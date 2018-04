Nový hit Krkonoš? Obyčejné sáňky

Rekreační sáňkařská dráha s klopenými zatáčkami vede po staré pěší cestě a je dlouhá téměř pět kilometrů. Trať začíná u vojenské zotavovny Malý Šišák a sáňkaři během jízdy několikrát protnou silnici na Špindlerovu boudu. Na křižovatkách jsou vybudovány ochranné zemní valy s retardéry a plůtky, takže sáňkaři mohou v bezpečné vzdálenosti od silnice zastavit, přejít vozovku a dál nerušeně pokračovat v jízdě. "Trať pravidelně upravujeme sněžnou rolbou a sáňkaře ke startu vozíme vlastní kyvadlovou dopravou ze špindlerovského náměstí. Jízd se účastní jak zahraniční, tak domácí hosté," říká Lain. Dalším vyhlášeným cílem sáňkařů je šest a půl kilometru dlouhá horská silnice z vrcholu Černé hory do Janských Lázní. Jakmile se letos kvůli nedostatku sněhu kvalita krkonošských sjezdovek zhoršila, byla horská silnice okamžitě plná sáňkařů. "Mnoho lidí se chodí na sáňky pobavit po dopoledním lyžování. Proto chceme po dohodě se správci parku současnou trasu mírně upravit a příští rok na svazích Černé hory otevřít speciální sáňkařskou dráhu," prozrazuje Petr Hynek ze společnosti Mega Plus, která provozuje kabinovou lanovku na Černou horu. Ta je pro sáňkaře ideálním dopravním prostředkem, který je se saněmi vyloží pár kroků od místa, odkud se vydají na dlouhou cestu do údolí. "Stává se, že lidé neodolají, koupí si celodenní jízdenku na lanovku a do Janských Lázní sjedou během dne třeba čtyřikrát," líčí Hynek. Z vrcholu Černé hory vyrážejí jednou týdně skupinky sáňkařů i na opačnou stranu do Pece pod Sněžkou. "Našich celodenních sáňkařských výletů se obvykle účastní asi deset převážně zahraničních turistů," tvrdí majitelka janskolázeňské lyžařské školy K+K Kateřina Vojtěchová, která vyjížďky na saních pořádá. Sáňkaři s průvodcem sjedou ke Kolínské boudě a odtud podle momentální kvality tratě pokračují buď prudší cestou do Velké Úpy, nebo mírnějším terénem do Pece pod Sněžkou. "Zpět do Janských Lázní přepravujeme sáňkaře autobusem," upozorňuje Vojtěchová.