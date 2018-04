Nový Bor: Sklářské slavnosti, muzeum skla i restaurace

Výstavu 120 let muzea v Novém Boru si můžete prohlédnout až do 1. června. K vidění jsou jak exponáty z původní muzejní sbírky, které dosud nebyly vystaveny, tak nejnovější skleněné a porcelánové kousky, které Sklářské muzeum získalo během posledních let.

Sklářské muzeum v Novém Boru sídlí ve starém měšťanském domě s mansardovou střechou Některé předměty z výstavy ve Sklářském muzeu jsou vystaveny poprvé

Sklo ve všech svých podobách na Sklářských slavnostech

V Novém Boru má sklářské řemeslo staleté tradice. V městě i v okolí najdete řadu sklářských dílen, mají tu Vyšší odbornou školu sklářskou a každý rok v červnu se konají Sklářské slavnosti. Ty letošní trvají od pátku 13. června do neděle 15. června. Sklářská škola každý rok nachystá přímo na náměstí dílny, kde se můžete podívat na rytí či malování skla, tvorbu šperků a vitráží.

Výstava, mapující sto dvacet let dlouhou historii Sklářského muzea v Novém Boru, přilákala tisíce návštěvníků

Největší atrakcí bývá každý rok mobilní sklářská pec, v níž si pod dohledem zručných mistrů můžete sami vyzkoušet foukání skla a další sklářské dovednosti. Program zahrnuje také sklářský trh s nabídkou rukodělných výrobků a regionálních potravin, koncerty, pohádková divadelní představení anebo vystoupení šermířů. Zapojí se i Sklářské muzeum: v sobotu 14. června se slavnostně otvírá výstava, věnovaná dvaceti letům sklárny Ajeto v Lindavě. K vidění bude až do 28. října.



Tip pro sklářské učedníky

Sklárna Ajeto je výjimečná hned z několika důvodů. Vyrábí se tu jak tradiční české sklo, tak luxusní a exkluzivní kousky světoznámých designérů a sklářů. Do sklárny se můžete vypravit na prohlídku, k posezení láká Sklářská krčma přímo v areálu sklárny.

Sklárna Ajeto má také pobočku v Novém Boru, kde najdete restauraci, unikátně propojenou se sklářskou dílnou, galerii s reprezentační vzorkovnou a Art Glass Museum se sbírkami moderního skla, užitého a výtvarného umění. Ti, kteří by se rádi naučili sklářskému řemeslu, si mohou vyzkoušet práci se sklem přímo ve studiu Petra Novotného, světoznámého designéra a skláře, a také jednoho z majitelů sklárny Ajeto.

Sklárna Ajeto a Art Glass museum v Novém Boru

Tajemný skalní hrad a strašidla

Cestou z Nového Boru do Lindavy nemůžete minout tajemný skalní hrad a poustevnu Sloup; má neopakovatelnou atmosféru a rozhodně stojí za bližší prozkoumání.

K prohlídce zve také zámek Lemberk, kde žila svatá Zdislava, či zámek Zákupy, kde se v roce 1900 oženil následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d’Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Tady můžete až do 30. června navštívit výstavu Zapomenuté zámky, mapující nepřístupné anebo neexistující hrady a zámky v okolí. Dětem je určena malá výstava strašidelných bytostí v zámeckém sklepení; ta je přístupná až do konce října.