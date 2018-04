Vypadá jako Barbie, ale na Zélandu bydlí v autě a bojuje za velryby

„O ochranu přírody jsem se začala zajímat už jako malá holka. Když mi bylo jedenáct, rozhodla jsem se s kamarádkou vyjít do města a sbírat podpisy do petice proti vývozu koní na jatka. Obešly jsme obchodní centra, zastavovaly lidi na rušných ulicích a podobně. Pak jsme to zaslaly na ministerstvo životního prostředí. Ti nám zaslali poděkování,“ vzpomíná na své začátky mladá aktivistka Markéta Mandíková.

První akce už na základní škole

Sama přiznává, že si není jistá, zda tehdejší petice něčemu pomohla nebo ne, to ji však neodrazuje. Ve své práci pokračuje několik let. Dokonce vystudovala bakalářský obor na České zemědělské univerzitě a jako závěrečnou práci úspěšně zpracovala téma Týrání zvířat v právní teorii a praxi.

Dnes žije v nejlidnatějším městě Nového Zélandu, v Aucklandu. Bydlí ovšem v autě. „Je to praktičtější, člověk se snadněji posouvá tam, kde je zrovna práce,“ vysvětluje a dodává, že se u protinožců živí klasickými brigádami, zejména v sadech a na farmách.

Kilo velrybího masa za 400 dolarů

„Osobně se mě velmi dotýká zabíjení velryb a delfínů,“ začíná své povídání o nepříjemném tématu. Lov velryb je obecně zakázán, výjimku mají pouze některé země a jen na omezený počet kusů velryb ročně. „Japonci si loví dál, jak chtějí, na mezinárodní úmluvu nedbají. Tvrdí, že je to pro vědecké účely, ale všem je jasné, kde to maso končí. Na talíři, samozřejmě. Kilogram velrybího masa se na japonském trhu pohybuje kolem 400 dolarů,“ říká Markéta Mandíková. A podobně je to údajně i s delfíny.

Vedle nelegálního rybolovu se tato mladá Češka snaží upozornit i na vypalování deštných pralesů kvůli pěstování palmy olejné.

„V Indonésii úmyslně zapalují pralesy, aby získali půdu pro palmu olejnou, ze které se levný palmový olej vyrábí. Kvůli tomu je narušen celý ekosystém pralesa, vymírají zvířata, orangutani nemají kde žít, původní obyvatelé se musí stěhovat. Je to obrovský problém. A to vše jen kvůli palmovému oleji, který je přitom velmi snadno nahraditelný. Kvalitní cukrovinky ho totiž vůbec nepotřebují,“ vysvětluje Mandíková. „Docela by pomohlo, kdyby lidé produkty s palmovým olejem přestali kupovat,“ dodává.

Věří v sílu YouTube

Na problémy ve světě, zabíjení zvířat a vypalování pralesů se tato mladá dáma snaží upozornit svými videi na YouTube. Zatím má pouze lehce přes 200 odběratelů, ale věří, že se jí fanouškovská základna brzo rozroste. V budoucnu by pak ráda přesídlila ze Zélandu do Afriky a starala se o nemocné a zraněné gepardy.

