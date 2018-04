Krásná elfka jako letuška. Hobití video zélandských aerolinek je hitem

Ve čtyřapůlminutové nahrávce, která jen za první den poté, co se objevila na internetovém serveru YouTube, nasbírala téměř dva miliony zhlédnutí, vystupuje nejen Glum, ale i režisér Peter Jackson. Samotné aerolinky se ve videu označují za leteckou společnost Středozemě a palubní personál vystupuje v kostýmech jednotlivých filmových postav.

Malé roličky si zahráli i dva z pravnuků britského spisovatele J. R. R. Tolkiena, autora Hobita i trilogie Pán prstenů. Rozpoznatelnější z nich je Royd Tolkien, který má v nahrávce protézy. Velké a chlupaté, pochopitelně.

Letecká společnost Air New Zealand je známá svými netradičními instruktážními filmy. V roce 2009 například poučovali cestující o bezpečnosti vysvlečení palubní zaměstnanci, kteří měli na těle namalované uniformy. O pár let později zase běžel na palubě novozélandských aerolinek "lehce šílený" videoklip s legendárním cvičitelem Richardem Simmonsem (Čtěte: Toto bezpečnostní video s vámi pořádně zacvičí. A to doslova").