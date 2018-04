Zábava, nebo urážka? Sexy video zélandských aerolinek budí emoce

Novozélandské aerolinky v úterý zveřejnily nové bezpečnostní video, do něhož obsadily ve spolupráci s prestižním magazínem Sport Illustrated modelky v bikinách. Video, natočené na bělostných plážích Cookových ostrovů, zhlédl za pouhé dva dny téměř milion lidí.

Známé modelky, mezi nimi např. Ariel Meredithová, Chrissy Teigenová či Jessica Gomesová, se snaží zábavným způsobem poučit cestující, jak si správně zapnout bezpečnostní pás nebo si navléct záchrannou vestu.

Na sociálních sítích video sklízí převážně úspěch, mnozí aerolinku chválí za šikovný marketing a jak je schopna prodat něco tak rutinně strohého jako jsou instrukce o bezpečnosti v letadle.

Zatímco letecká společnost označuje projekt s názvem Safety in Paradise (Bezpečnost v ráji) za "nejkrásnější bezpečnostní video na světě", už se však ozývají i kritici s tím, že nový instruktážní film, na rozdíl od těch předchozích včetně hobitího, není ničím průlomový, ani nijak tvůrčí. Naopak přibývá odpůrců, které se cítí filmem dotčeni či uraženi.

Sexistické video?

"Vypadá to, jako by nyní říkali, že moje pohlaví je to jediné, co je na mně zajímavé," prohlásila Deborah Russelová, známá feministka, přednášející na Masseyově univerzitě, pro list Sydney Morning Herald. K ní se postupně přidávají další na sociálních sítích i na oficiálním webu aerolinky s tím, že video je ryze sexistické a představuje "velký krok zpět ve zpodobení ženy".

Mluvčí aerolinky Andrew Aitken však negativní komentáře odmítá: "Dali jsme si velmi záležet, aby video bylo vyrobeno vkusně."

Podobně se ještě před zveřejněním videa vyjádřil ředitel letecké společnosti Air New Zealand Christopher Luxon: "Naše hobití video zhlédlo na YouTube 12 milionů lidí, to je až neskutečné," zdůraznil s tím, že aerolinka se prostě jen snaží zaujmout cestující a informovat je o bezpečnosti v letadle třeba i hodně netradičním způsobem.

