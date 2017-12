Výhled místo kocoviny. Přivítejte nový rok v pohorkách a s batohem

, aktualizováno

Přelom roku si většinou spojujeme s nekonečným hodováním a víc než mírným popíjením alkoholu. Co letos do silvestrovského nebo novoročního programu zařadit také pohyb na čerstvém vzduchu? Ideální příležitostí jsou výstupy na zajímavé vrcholky naší země, kde můžete přivítat nový rok aktivně a s výhledem do kraje.