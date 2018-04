Novoroční výlet na Říp, nejslavnější kopec v Čechách

Šli daleko, až znaveni klesli, a tu jim Čech řekl: "Vidíte tu oblou horu? Tam si odpočinem chvíli, tam nabereme nové síly, tam po dlouhé, strastné pouti zapomenem, co nás rmoutí…“

Zjitra na horu vystoupili, rozhlédli se a spatřili zemi štědrou, která „svou krásu prostírá jak k hodokvasu stůl“. A že ta krása "z hory zřít se nechá, Řípem nazval ji lid Čecha“.

Odborníci jsou samozřejmě ohledně toho jména jiného názoru - pochází od germánského rip čili hora nebo vyvýšenina a Slované ho převzali od germánských kupců, kterým zdaleka viditelný kopec charakteristické siluety sloužil při cestách do Prahy jako spolehlivá orientace.





Na vrcholu Řípu stojí rotunda zasvěcená svatému Jiří a zachovala se v původní podobě



Rotunda a základní kámen Národního divadla

Ten tvar je až magický, vždycky musel přitahovat, a to nejen pocestné. Nepochybně vrchol Řípu sloužil jako pohanské kultovní místo starých Slovanů, pak o jeho magii svedlo spor křesťanství a postavilo tu svůj svatostánek.

O jeho původní, zřejmě dřevěné podobě nic známo není, naopak se ví, že kamennou románskou rotundu dal v roce 1126 postavit kníže Soběslav I., údajně na paměť bitvy nedaleko Ústí nad Labem, kde porazil německého krále Lothara III.

Opukovou rotundu, v počátcích zasvěcenou patrně svatému Vojtěchovi a časem svatému Jiří, tu najdeme dodnes. Takřka v původní podobě, přestavby z 19. století ji příliš nepoznamenaly.

Půvab Řípu, živený legendou o praotci Čechovi a jeho prvovýstupu, učinil z hory během staletí oblíbený poutní cíl, který si, jak jinak, zapsali do svého repertoáru vlastenci.

V bouřlivém roce 1848 se tu sešlo mohutné shromáždění, o dvacet let později byl odtud odvezen jeden ze základních kamenů Národního divadla. Ale především o jarních svatojiřských slavnostech sem mířily a stálé míří zástupy lidí a původně duchovní, mytické místo se mění v jarmark.

Vyrazit na Říp v čase zimy je přece jen příhodnější, klid se tu dá najít.

A pokud si historku o praotci Čechovi chceme vychutnat až do jejího závěru, můžeme tím krpálem sejít zpátky dolů do Ctiněvsi. Traduje se, že kdesi v okolí obce byl slavný Slovan pohřbený. Pravda, archeologové tu žádné stopy hrobu nenašli, ale to není důkaz, že legendy lžou.

No uznejte, není to krásný cíl pro novoroční procházku?