Novohradské hory z obou stran

K pohraničním pohořím, které tak "půl na půl" sdílíme s některým ze sousedních států, patří i jihočeské Novohradské hory a jejich rakouský výběžek zvaný Freiwald.Do naší části Novohradských hor to máme nejblíže ve směru od Nových Hradů, které daly celému pohoří pojmenování, nebo z městečka Kaplice. V Nových Hradech stojí za prohlídku náměstí se starou radnicí s řadou památkově chráněných městských domů, často navštěvovaným místem je nedaleké Terčino údolí při malebné říčce Stropnice. Pojmenováno bylo na počest hraběnky Terezie z Buquoy a kromě cizokrajných stromů tu mineme několik stylových, postupně obnovovaných stavení (Lázničky, Švýcarský dům aj.), zákoutí s rybníčky .a umělým vodopádem. Za vlastními horami si však musíme dojet až do letovisek Dobrá a Hojná Voda. Dobré Vodě dominuje honosný barokní kostel, postavený při prameni "zázračné" léčivé vody. Té bylo kdysi využíváno v malých lázních, nynější známá "Dobrá voda" se ale stáčí a expeduje v nedalekém Byňově. Také v sousední Hojné Vodě bývaly lázně při pramenech železité vody. Obec je sevřená mezi Vysokou a Kraví horou, které jsou spolu s přilehlou Kuní horou propojeny červeně značenou cestou. Při ní projedeme kamenným mořem bezpočtu žulových skal, z nichž možná nejvíce zaujme bizarní Napoleonova hlava pod vrcholkem Kraví hory. Do západní, už poněkud odlehlejší části Novohradských hor je to už blíž z Kaplice přes Benešov nad Černou a Podhorskou Ves. Údolní silnička nás kolem četných rybníčků zavede až do nejjižnějšího cípu s obcí Pohoří na Šumavě. Odtud se chodí na nejvyšší kopce české části Novohradských hor - na Kamenec (1072 m) a Myslivnu. Na dohled jsou tu i nejvyšší vrcholy celého pohoří, vystupují však už na rakouské straně. Střediskem je tu městečko Sandl, proslulé dávnou tradicí lidové malby na sklo. Západnímu obzoru dominuje nejvyšší hora Vihberg (1112 m), na kterou lze vystoupit stezkou kolem lyžařského vleku, z dalších okolních "tisícovek" nejvíce lákají Eichelberg nad pramennou studánkou Lužnice a Nebelstein s přívětivou horskou chatou. Za krátkou zajížďku stojí pěkně udržované lázeňské městečko Bad Grosspertholz s přilehlým přírodním parkem Nordwald.Obé střediska jsou dostupná po silnicích i železnici z českých Budějovic k rakouské státní hranici - Kaplici naleznete při silnici č. 55 do Dolního Dvořiště a železniční trati do Horního Dvořiště, Nové Hrady leží při trase do českých Velenic. Město Sandl v lůně rakouské části pohoří je dostupné od hraničního přechodu v Dolním Dvořišti odbočkou ze silnice E55 před Freistadtem.Koněspřežná železnice České Budějovice - Linz - Gmunden na našem území poblíž obcí Trojany a Rybník, mnohem zřetelnější za hranicí v dosahu silnice E55.