Novinky z Jadranu: čeští policisté a nová dopravní pravidla

Čeští policisté by měli našincům pomáhat při jednání s chorvatskými úřady a policisty. Jejich přítomnost by měla mimo jiné zabránit konfliktům podobným tomu, který vznikl loni mezi dvěma českými turistkami a chorvatskou policií a který posléze přerostl až do diplomatického sporu.

O novinkách na jadranském pobřeží informoval ředitel konzulárního oddělení ministerstva zahraničí Ivan Záleský. Zopakoval také, že od letošního roku je třeba, aby děti cestující bez rodičů měly s sebou speciální formulář s ověřeným podpisem svého zákonného zástupce.

Pozor na nové dopravní zákony

Od úterý vstoupil v Chorvatsku v platnost nový zákon o bezpečnosti silničního provozu. Některé změny se týkají i českých motoristů mířících k Jadranu.

Nová pravidla stanoví povolený limit alkoholu v krvi řidiče na 0,5 promile. Pro některé skupiny řidičů - taxikáře a mladé řidiče do 24 let - ale platí dál absolutní zákaz alkoholu.

Pokud se řidič dopustí dopravního přestupku a v krvi mu bude zjištěn alkohol do 0,5 promile, zaplatí pokutu v přepočtu na českou měnu 2 500 korun. Pokuty jsou dále odstupňovány podle množství alkoholu v krvi. Pokud přesáhne 1,5 promile, může být řidiči vyměřena pokuta až 50 000 korun nebo může být odsouzen k trestu odnětí svobody až na 60 dnů.

Nový zákon zároveň zpřísňuje postihy za závažná porušení dopravních předpisů. Pokuty za překročení povolené rychlosti jsou odstupňovány podle míry překročení. Pokud je limit povolený v obci překročen o více než 50 kilometrů v hodině, hrozí pokuta v přepočtu až zhruba 52 000 korun nebo odnětí svobody na 60 dnů. Za neuposlechnutí pokynů policisty hrozí pokuta ve výši 10 000 až 24 000 korun.

Chorvatský zákon nově upravuje také svícení motorových vozidel. To bude přes den povinné jen v zimním období, tedy v době platnosti zimního času.

Výjimkou budou ale motorky a mopedy, které budou mít povinnost svítit po celý rok.