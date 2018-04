Hrady a zámky v Česku se brzy otevřou. Novinky, které musíte vidět

Národní památkový ústav (NPÚ), který spravuje památky v Česku, připravil na novou sezonu spoustu zajímavých akcí. Již pátý rok poběží projekt „Po stopách šlechtických rodů“, jehož stěžejním programem letos bude tzv. „Velká hradozámecká inventura“. Centrem projektu se stane jihočeský renesanční zámek Kratochvíle, který v posledních letech prodělal rozsáhlou obnovu. Vrcholem projektu pak bude návštěvníky oblíbená Hradozámecká noc o posledním prázdninovém víkendu.

Památkáři se letos zaměří také na téma péče o památky a jejich ochranu. Na 16 výstavách v památkových objektech představí jejich stav před 25 lety a nyní na srovnávacích fotografiích. Kromě Kratochvíle budou třeba na Bečově nad Teplou, Grabštejně a dalších.

První letošní akcí Hradozámecké inventury je úspěšná výstava „Hrady a zámky objevované a opěvované“, která probíhá až do 15. března na Pražském hradě a dosud ji shlédlo 57 tisíc lidí.

Nejočekávanější novinky sezony

Národní památka Kuks výletníkům nabídne řadu novinek, obnovené interiéry, renovované nádvoří, bylinkovou zahradu i novou expozici muzea farmacie. Novou atrakcí bude také cyklus nedávno objevených a restaurovaných nástěnných maleb Tanců smrti.

V červnu skončí po dvou letech opravy zámku ve Veltrusích na Mělnicku - turisté uvidí řadu historických budov i části zámku a parku ve stavu, jakou měly v době, kdy patřily rodu Chotků.

Rovněž v červnu se otevře Národní centrum divadla a tance na zámku Valtice, 12. září pak ještě barokní zámecké divadlo. Na koncertu při příležitosti slavnostního otevření Jízdárny 25. června zazpívá Magdalena Kožená písně, které kdysi zněly na dvoře Ludvíka XIV. a Ludvíka XV.

Zámek Veltrusy Zámek Valtice

Poprvé v historii

Zatímco Kuks spatří návštěvníci po necelých dvou letech, něco budou mít v letošní sezoně šanci spatři poprvé v historii. Už v polovině března se totiž po dlouhých letech vrátí do kláštera Kladruby Santiniho mariánská koruna z hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie. Sejmuta byla koncem 70. let 20. století, její návrat po restaurování tak symbolicky zahájí 900. výročí založení kláštera. Od 1. května tady také můžete poprvé v historii navštívit klášterní zahradu, kde se pěstuje zelenina do klášterní kuchyně.

Památky budou letos připomínat také výročí, která na rok 2015 připadají - tedy 200 let od Vídeňského kongresu a 600 let od upálení mistra Jana Husa. Zapojí se především památky, které jsou s těmito událostmi spojené - například zámek Kynžvart, klášter Plasy nebo hrad Krakovec.

Klášter Kladruby

Neobjevené památky

NPÚ chce letos také více upozornit na méně doceněné krásy některých památek, kam tolik návštěvníků zatím nemíří, např. hrady Grabštejn, Litice, Krakovec, klášter Plasy a Kladruby, zámek Horšovský Týn, Náměšť nad Oslavou, Vizovice, Duchcov nebo přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Věrnostní program i elektronicky a pro mobily

Návštěvnost asi 90 turistických objektů ve správě NPÚ byla v loňském roce rekordní. Přišlo 4,8 milionu lidí, téměř o půl milionů víc než v roce 2013. Letos pokračuje také věrnostní program Klíč k památkám, kdy návštěvníci po pěti vstupech mají vstupné na šestou památku zdarma. Nově budou mít kromě papírových karet možnosti použít i aplikaci v mobilu nebo na internetu.

Hrad Krakovec Zámek Grabštejn