Novinka ve světě lyžařských bot: možnost individuálního testování

Jaký je nejnovější trend ve sjezdových botách?

Nedávno jsem se vrátil ze setkání vybraných bootfitterů z celého světa v továrně Lange v severoitalské Montebelluně. Bylo to velmi podnětné. O správném výběru lyžařských bot a jejich technických parametrech se toho už napsalo dost. Přitom se ale zapomínalo na to nejpodstatnější. Lyžařův pocit, prožitek. A to je teď vlastně hlavní téma.

Můžete to přiblížit?

Dnes a denně řeším se zákazníky při výběru lyžařských bot technické parametry: správnou velikost, materiál, flexi, barvu, vhodnost toho či onoho skeletu... Až dosud jsme se ale jen velmi pomalu dostávali k užitné hodnotě lyžařských bot. Tedy k tomu, co je jejich úkolem.

No a to by mě zajímalo. Co je tedy jejich úkolem?

Najednou po tolika letech to vypadá, že jsme objevili Ameriku. Ale je to jednoduše pocit volnosti, emoce, adrenalin, prostě to, na co se nezapomíná a z čeho žijeme ještě dlouhou dobu.

Chcete říci, že jsme do teď nevěděli, že má bota co nejlépe sedět a že se v ní můžeme cítit bezvadně?

Ne úplně. Z technického hlediska se vývoj a následně i výroba lyžařských bot blíží už delší dobu k dokonalosti, ale... Stále je něco, co nám malinko schází, a to jsou lyžáky „na míru“ pro každého z nás bez rozdílu výkonnosti, individuálního požadavku a úrovně. K tomu nám slouží různé technologické postupy, materiály a hlavně dlouholeté zkušenosti.

Co je tedy pro to třeba dělat jinak, nově?

Abychom splnili to, co jsme slíbili, tedy dosažení maximální prožitku, je nutné lyžařské boty testovat.

Přitom testování lyží je už deset let naprostou samozřejmostí...

Ano, ale nikoli testování bot. Zapomínáme na fakt, že lyžařské boty jsou nejtechničtější součástí vybavení lyžaře. Nejlepší lyžaři volí různé typy lyží, aby vyhovovaly převažujícím sněhovým podmínkám nebo terénu, ale drtivá většina vždy nosí jen jedny stejné lyžařské boty.

Co jste vymysleli u vás?

Pro letošní zimu jsme připravili dva formáty testování lyžařských bot Rossignol.

Technologie Strolz Již delší dobu se individuálnímu vyladění lyžařské boty věnuje menší exkluzivní firmička Strolz z rakouského Lechu. Boty dělají v menších sériích a každému zákazníkovi ji upraví na míru. Začíná se podle lyžařských schopností, věku a anatomických zvláštností správným výběrem a vyladěním skeletu. Pak se na míru vypění vnitřní botička a vytvoří stélka. Tato služba samozřejmě není zadarmo. V Česku takto upravený pár bot stojí téměř 20 000 korun, tedy dvojnásobek toho, co běžné kvalitní lyžáky.

1. Individuální testování

Pokud vybíráte správné lyžařské boty, které by vám maximálně vyhovovaly, a nejste si přitom úplně jistí, což bude určitě většina, můžete využít individuální testování vybraných bot. Tak, že si je na prodejně bezplatně zapůjčíte na tři dny a v libovolném lyžařském středisku otestujete. Získaná osobní zkušenost je nejlepší.

2. Testování na demo tour

Pokud trošku pochybujete o tom, zda vaše lyžařské boty jsou ty pravé, máte možnost zdarma vyzkoušet při demo akcích širokou škálu jednotlivých modelů přímo na svahu. Pro umocnění zážitku jsou připravené i testovací lyže.

3. Individuální testování a individuální bootfitting

Náročnější lyžaři můžou využít výše uvedené testování v kombinaci s individuálním bootfittingem. Pro správný proces maximálního doladění detailů, případně i větších problémů je nejdůležitější rychlá a přesná zpětná vazba (lyžař a bootfitter) a vyřešení jednotlivých detailů přímo na svahu. Tento proces se až dosud využíval pouze u závodního lyžování.

Peter Purda Zkušený dlouholetý bootfitter, který pomáhá ladit sjezdové boty lyžařským závodníkům i běžným zákazníkům. (www.bootfitting.cz)

Jak se tedy konkrétně při takovém odborném bootfittingu postupuje?

Nejdříve je třeba provést podrobnou a přesnou diagnostiku. Zjistit, jakou máte nohu, co a jak vybočuje z normálu.

Úprava začíná individuálním tvarováním ortopedické vložky, čímž noha získá ideální pozici ve skeletu a chodidlo se opře o celou plochu. Asi nejdál je v tom dnes technologie Sidas.

Dalším krokem k maximálnímu individuálnímu vyladění boty je vytvoření vnitřní PU vypěňovací botičky transfoam flex, která zaručí dokonalé obepnutí kotníku a fixaci paty. PU botičku je už přitom dnes možné vypěnit v několika tvrdostech a to z důvodu komfortu i pro méně výkonné lyžaře.

Pro maximální individuální vyladění je možné provést také úpravu skeletu jeho roztažením či zbroušením nebo změnu flex indexu. Každý milimetr lyžařovy nohy je tak nakonec obklopen komfortem, což umožní při jízdě přesně reagovat a zároveň nikde nic nebolí.

Takto upravená bota se nemusí neustále dopínat a utahovat nebo naopak povolovat. Můžete v ní strávit celý den a jen při obědě nebo svačině na chatě přezky lehce uvolníte.