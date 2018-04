Novinky v Řecku: sbírání ostrovů

Když bůh stvořil svět, zůstalo mu v rukou pár kamenů, a protože nevěděl co s nimi, hodil je jako nepořádná hospodyňka za rameno do moře. Tak prý, podle jedné z mnoha bájí, vznikly řecké ostrovy. Kolik jich však vlastně je? Sami Řekové to nevědí, proto jim pomáhají turisté.