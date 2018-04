Novinky na Šumavě – nové bikové trasy a bivak zdarma

Už v červnu by měly bikerům začít na Špičáku sloužit dvě nové trasy namísto té, kterou vloni nelegálně provozovala firma Sport Service a dostala za to stopadesátitisícovou pokutu od ministerstva životního prostředí.

"Pokud Sport Service splní naše připomínky týkající se úprav navržených tras, lze očekávat, že po nich budou cyklisté jezdit už od 15. června, kdy se rozjede lanovka na Špičák," uvedl Pavel Hubený ze Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.

Podle něj trasy splňují i ochranářské normy Unie. Poslední slovo budou mít odbor životního prostředí krajského úřadu a stavební úřad.

A proč jsou ochranáři nezvykle vstřícní? Navržené trasy totiž vedou po sjezdovkách, po cestách nebo pod lanovkou, nemohou tedy porušit žádné přírodně cenné prvky. "Vedou místy, která jsou porušená už dávno," prohlásil Pavel Hubený.

Podle Josefa Tremla z firmy Sport Service budou trasy atraktivní.

"Ta jedna byla až moc nebezpečná, tak jsme vymýšleli, jak ji zmírnit. Důležité pro bikery je, aby tam měli různé překážky, například klopenky, lavice či sklápěčky," vysvětlil Josef Treml.

Na loni zakázanou špičáckou trasu si budou muset bikeři počkat, protože k ní bude nutná EIA - tedy studie vlivu na životní prostředí.



Bivaky pro turisty



Už v květnu chce správa parku spustit provoz bivakovacích kempů. Nyní už jsou jasná místa, kde takzvané bivak kempy vzniknou a jak budou vypadat. Strávit tu lidé mohou jen jednu noc.

O bivakovacích kempech pro turisty už snili ochranáři na začátku devadesátých let. Nový ředitel národního parku František Krejčí nyní tuto myšlenku oprášil a chce, aby už od května začaly bivak kempy fungovat.

Budou po trase napříč Šumavou od Železné Rudy až po Novou Pec a Přední Zvonkovou. Na této stezce jich bude sedm až osm.

"Jedná se o plochy pro deset až patnáct lidí o velikosti patnáct krát patnáct metrů. Lidé zde budou moci jednu noc přespat, ale ne setrvávat několik dní," upřesnil mluvčí správy parku Radovan Holub.





V kempech nebude vodovod ani elektřina, jen jedna až dvě přenosné toalety. Lidé, kteří sem dorazí s batohy a krosnami, budou mít k dispozici i jeden dřevěný stůl se dvěma lavicemi.

"Turisté zde nebudou moci rozdělávat oheň a veškeré odpadky si odnesou s sebou. Provoz kempů bude od 18 do 9 hodin," dodal Holub.

První bivak kemp vyroste na Staré Hůrce u Prášil, druhý u Poledníku, třetí na Modravě, čtvrtý na Bučině, pátý u Strážného na Prachaticku, šestý u Stožce či Nového Údolí a poslední dva na Jelení a u Huťského dvora u Přední Zvonkové.

Podle milovníků dlouhých výletů jsou bivak kempy ideálním řešením pro nenáročné turisty s vlastním spacákem či stanem. Podobné bivakovací kempy nebo boudy jsou ve světě zcela běžné, například v Alpách.

"Není to špatná věc. Jde o to, aby to turisti nezneužívali a nezůstával tam po nich binec, jako prázdné plastové lahve a podobně," uzavřel předseda jihočeského Klubu českých turistů Jiří Hlaváč.