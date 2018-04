Přinášíme novinky na hradech a zámcích v roce 2014

Zámecké mlsáni v Litomyšli

Zámek v Litomyšli letos překvapí všechny návštěvníky novou šlechtickou kavárnou, která od dubna nabízí možnost ochutnat některé historické pokrmy, určené v dřívějších dobách pouze pro urozené jazýčky. Například recepty na ořechový chlebíček či hrachový dort, pocházejí z nejstarší dochované kuchařské knihy, kterou je questenberská kuchařka z Jaroměře. Kavárna se nachází ve spojovacím křídle v levé části zámku. Postupně by zde měly přibýt také vitríny s nádobím, z něhož se dřív pila čokoláda, káva a čaj.

Nebílovy

Džungle, palmy a exotičtí ptáci v Nebílovech

Zámek Nebílovy otevřel dosud nepřístupný taneční sál s unikátními nástěnnými a nástropními malbami od Antonína Tuvory, které pocházejí z konce 18. století a zobrazují fantaskní orientální krajinu s vysokými palmami, džunglí a cizokrajnými ptáky. Restaurátorské práce lze označit za zázrak, protože v jejich první fázi se podařilo navrátit nástropní malbu, která ležela přes čtyřicet let rozdělená na 650 dílů v depozitáři, zpět na její původní místo. Taneční sál se tak od roku 2014 stal nejen plnohodnotnou součástí prohlídkové trasy, ale během roku se do něj vrátí aktivity, k nimž byl původně určen - tedy koncerty, divadelní a taneční vystoupení, gastronomické festivaly a další zajímavé kulturní události.

Středověké metody na hradě Rožmberku

Velkou pozornost si v letošním roce zaslouží restaurování středověké věže Jakobínka na hradě Rožmberk podle původních středověkých postupů. Začalo se stavbou středověkého lešení, na jehož vrcholu bude během jarních měsíců postavena funkční replika středověkého jeřábu. Během rekonstrukčních prací bude v rámci mimořádných prohlídek možné nahlédnout stavitelům přímo "pod ruce" a mimo to zde budou zřízeny praktické dílny pro učně tesařského a zednického řemesla i specializované dílny pro širší veřejnost. Dřevěné lešení se bude stavět postupně a zůstane u věže po dobu přibližně čtyř let, tedy do roku 2018.

Rožmberk

Novinkami oplývá také Muzeum hrdelního soudnictví. V expozici přibylo několik dalších mučicích nástrojů, z nichž rozhodně nejzajímavější je replika popravčího meče. Všechny exponáty, mezi nimiž nechybí sekyra, palečnice nebo španělská bota, si můžete na vlastní kůži osahat, případně vyzkoušet.

Švihov

Projížďky pramicí okolo Švihova

Z netradičního úhlu pohledu si prohlédnete vodní hrad Švihov - po hladině vodního příkopu se totiž můžete projet na lodičce. K dispozici je dřevěná pramice, kterou správa hradu půjčuje. Projížďka podél západní stěny hradu zabere asi půl hodiny. Ve vodním příkopu je možné ujet zhruba půl kilometru a pak se stejnou cestou opět vrátit. Protože příkop slouží také jako náhon, v protiproudu bude veslování náročnější. Navíc vás v samotném hradu čeká nová expozice "Kuchyně" na druhém prohlídkovém okruhu, který je věnován provozním částem hradu - černé kuchyni, sklepům, hejtmanské kanceláři a strážnici.

Největší kolekce podkov ve Slatiňanech

Luxusní textilní tapety, rodinná alba fotografií, nově zařízená ložnice či dvoumetrový portrét kněžny Marie čekají návštěvníky při prohlídce zámku ve Slatiňanech, kam se po dlouhých sedmdesáti letech vrátila podstatná část původního zařízení. A nezapomíná se ani na jedinečnou hipologickou sbírku. Milovníci koní letos nově uvidí například největší kolekci historických podkov v ČR a součástí prohlídky se po letech opět stanou kopie jeskynních maleb a antických reliéfů s motivy koní.

Obytné prostory Clam-Gallasů na Lemberku

Výraznou změnu v prohlídkové trase přináší i zámek Lemberk - od července zde budou zpřístupněny nově instalované místnosti, tzv. Clam-Gallasovské apartmá a vrchnostenské byty zaměstnanců zámku. V souvislosti s výročím 100 let od zahájení 1. světové války bude na Lemberku od 29. července do konce sezóny k vidění i původní březový kříž, na který se zavěšovaly lístky se jmény padlých k uctění jejich památky. Správa zámku také chystá opakované zpřístupnění zámecké věže.

Lemberk

Korunovační kočár v Českém Krumlově

Rozšíření nabídky expozic připravuje hrad a zámek Český Krumlov. V druhé polovině letošního roku by měla být otevřena v prostorách zámecké konírny na V. nádvoří expozice dopravních prostředků. K vidění zde bude kočár, který jel pražskými ulicemi na korunovaci císařovny Marie Terezie, sáně, sedla, postroje, zlatem a stříbrem vyšívané přehozy a další unikáty. Rekonstrukce se dočkají také interiéry prvního patra objektu Mincovny, kde bude vybudována zámecká galerie. Druhý největší hradní komplex v České republice čekají také rekonstrukční práce na zpřístupnění Horské zahrady.

Saská renesance na zámku Libouchec

Slyšeli jste někdy o zámku Libouchec? Tato cenná ukázka saské renesance u nás leží mezi Ústí nad Labem a Děčínem. Na zámku, který po léta chátral, ale nyní opět vstává "z mrtvých", vzniká Myslivecké muzeum, které se otevře v létě 2014. Zaměří se na vývoj lovu a myslivosti v kontextu českých a středoevropských dějin. Muzeum zároveň objasní význam myslivosti v moderní společnosti a její vliv na kulturu a umění v průběhu staletí.

Iluzivní malby rokokového Stekníku

Novinkou mezi zpřístupněnými zámky je také rokokový zámek Stekník na Žatecku. Okolo budovy je výjimečně zachovalá italská zahrada, uvnitř zámku se potěšíte pohledem na fresky a nástěnné iluzivní malby na stěnách a stropu obytných pokojů, sala terreny, reprezentačního sálu a kaple. V průběhu sezóny 2014 bude v zámku probíhat restaurování kaple a chodeb v II. podlaží. Správa zámku pro vás připravila možnost nahlédnout do těchto prostor v průběhu restaurování, v rámci prohlídek s názvem "Jak se opravuje památka".

Unikátní sbírky na Lokti

Návštěvníci hradu Loket nedaleko Karlových Varů se mohou v nové sezoně těšit na tisíce exponátů z takzvané Loketské sbírky. Sbírka je velmi široká, jsou v ní obrazy, betlémy, nábytek, velká kolekce porcelánu, kamenů a loveckých i vojenských zbraní. Větší část exponátů byla v hradních prostorách prohlídkové trasy na Lokti umístěna již před začátkem hlavní sezony. Postupně ji doplní sbírka porcelánu, objeví se i spousta dalších předmětů, jako jsou sochy, plastiky či střelecké terče.

Loket

Petr Brandl na zámku Chyše

V obci Chyše nedaleko Manětína najdete krásný nově zrekonstruovaný zámek rodu Lažanských. Do prohlídkové trasy byly zařazeny umělecky a architektonicky nejhodnotnější interiéry včetně sálu s nástropní malbou od Petra Brandla. Navštívit lze také zámeckou knihovnu. Zrekonstruované sály jsou vybaveny převážně barokním mobiliářem. Součástí prohlídky se stalo také zámecké sklepení reprezentující nejstarší část zámku. Podívat se můžete také do historických interiérů pivovaru, kde vás uvítá stylový restaurant a tradiční pivnice.

Novinky z moravských historických sídel

Technické unikáty v Lednici

Zámek Lednice patřil k prvním elektrifikovaným objektům na Moravě a na jeho elektrifikaci se podíleli Viktor Kaplan a Albert Siemens. Na převratné technické novinky z přelomu 19. a 20. století se letos zaměří nový IV. prohlídkový okruh, na kterém můžete nahlédnout do zrekonstruované elektrorozvodny z roku 1910.

V rámci tohoto okruhu uvidíte unikátní topný systém umístěný ve sklepích, vodní výtahový stroj a dozvíte se o technickém fungování rozsáhlého a na provoz velmi náročného knížecího domu. Navíc zde koncem května bude dokončena kompletní obnova exteriéru jízdárny. Vzniká tu multifunkční centrum, které nabídne své prostory pro vzdělávací a kulturní aktivity.

Valtice

Expozice Liechtensteinů na zámku Valtice

Zámek Valtice připravuje od května otevření nové expozice o knížecí rodině Liechtensteinů ve II. patře zámku, kde budou zpřístupněny také nově opravené sály. Samotný prohlídkový okruh pak nabídne reinstalované osvětlení obrazárny či unikátní porcelánový servis značky Wedgwood. Na děti čeká v přízemí zámku nový dětský koutek.

Hradec nad Moravicí

Zámek Hradec nad Moravicí v novém

Také na zámku v Hradci nad Moravicí se letos dočkáte velké novinky - po 35 letech zde skončila kompletní obnova památky, která se představí veřejnosti v plné kráse od 1. května v rámci první hlavní prohlídkové trasy. Jde o knížecí byt s ložnicí, pracovnou, dámským budoárem, společenským sálem i hudebním pokojem v severním křídle Bílého zámku. V severním křídle zámku se musely udělat zbrusu nové tapety po vzoru těch původních, zcela zničených, ale také nové podlahy. V rámci návštěvní trasy bude vůbec poprvé k vidění to, jak ve Hradci nad Moravicí až do roku 1945 bydleli původní majitelé zámku. V hudebním pokoji naleznete například i klavír z Paříže, na který zde hrál sám Beethoven a prvně se zde otevře také největší sál na zámku, ve kterém knížecí rodina vítala vzácné hosty a používala jej jako taneční sál.

K Žerotínům na zámek Velké Losiny

Na zámku Velké Losiny došlo po více než půl století k reinstalaci prohlídkové trasy Vysokého zámku, která představí kulturu bydlení Žerotínů v 17. století. Mezi hlavní lákadla patří Velká jídelna se svatební hostinou, honosná ložnice nebo rodová galerie Žerotínů. Právě portréty Žerotínů jsou poprvé v historii zámku seřazeny chronologicky a jednotlivé manželské páry visí vždy vedle sebe. Jedním z klíčových předmětů expozice jsou nově opravená dvousedadlová nosítka z konce 17. století, nejstarší svého druhu vůbec. Mezi další nově zrestaurované předměty patří luxusní komoda z doby Ludvíka XV. nebo krbová zástěna z 18. století, bohatě pošívaná korálky.

Velké Losiny

Lovecké trofeje i motocykly na hradě Kámen

Zbrusu nové expozice čekají své první návštěvníky na hradě Kámen na Pelhřimovsku. K vidění zde bude unikátní kolekce zrestaurovaných loveckých trofejí z první poloviny 19. století a modernizace i rozšíření se dočkala také expozice motocyklů. Některé z nových exponátů jsou zapůjčeny z Národního technického muzea a Jawy Týnec. I kvůli těmto úpravám bude Kámen letos přístupný až od 1. května.

Jánský vrch

Zámecká půda na Jánském Vrchu

Na zámku Jánský Vrch připravili nový prohlídkový okruh "Zámecká půda", který bude otevřen také od 1. května. Vůbec poprvé si zde budete moci prohlédnout autentické krovy z období gotiky i z 18. století, nahlédnete do flankovací věže i místnosti s hodinovým strojem. Uvidíte zbytky původní malované barokní fasády a mnoho dalšího. Počet míst v prohlídce je omezen a je třeba se na ní včas přihlásit.