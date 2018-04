Novinky, které stojí za vidění: dům přírody, kláštery a motýlárium

Kam si tedy můžete naplánovat výlet? Například do Dolánek uTurnova, kde otevřeli nový Dům přírody Českého ráje, na některou z expozic v opraveném klášterním komplexu v Českém Krumlově, do předzámčí Starého zámku v Jevišovicích anebo na zámek do Červeného Poříčí, kde letos otevřeli první řádnou prohlídkovou trasu.

Dům přírody Českého ráje

S Českým rájem se od dubna můžete seznámit v Domě přírody Českého ráje v Dolánkách, v bývalé škole v sousedství Dlaskova statku. Leží přímo na oblíbené trase z Turnova na Malou Skálu a přírodu tu poznáte doslova všemi smysly: přivoníte si k louce, uslyšíte hlasy divokých zvířat a v akváriu budete pozorovat život ve zdejších rybnících. Hlavně však poznáte, jak vznikala okolní magicky krásná krajina, od pískovcových věží až po sopečný symbol Českého ráje, hrad Trosky. Otevřeno je tu denně, dospělí zaplatí za vstupenku 50 Kč, děti a senioři 40 Kč, batolata do dvou let neplatí nic.

Českokrumlovské kláštery

V českokrumlovském trojklášteří poznáte život a umění v klášteře minoritů i v klášteře klarisek.

Český Krumlov nabízí od konce loňského roku vedle spousty dalších zajímavostí také prohlídky opraveného komplexu klášterů minoritů a svaté Kláry z poloviny 14. století. Unikátní trojklášteří je po českokrumlovském zámkudruhým největším památkovým objektem v Krumlově a tvoří zhruba pětinu historického jádra města. První návštěvníci se sem sice podívali už loni, ale jednotlivé expozice postupně přibývají až letos. Poznáte například život a umění v klášteře minoritů i v klášteře klarisek, další část vás seznámí s dvousetletou historií Hořických pašijových her anebo s pivovarnictvím, uvidíte také řemeslnické dílny barvíře, pekaře, košíkáře, sedláře či řezbáře, v některých si můžete zkusit vyrobit vlastní výrobek. V unikátním prostředí pod gotickými, renesančními a barokními krovy našla místo expozice věnovaná stavebním řemeslům s modelem historického centra Českého Krumlova a projekcí camery obscury. Lákavá je i venkovní výstava s modely orloje, lisu a středověkého jeřábu, klášterní zahrady a oddychové centrum. Otevřeno je denně, základní vstupné se pohybuje od 50 do 120 Kč za jednotlivé expozice.

Výlet s dětmi do jevišovického předzámčí

Jevišovice nabízejí novou expozici o regionu a zábavné bludiště.

Ve Starém zámku v Jevišovicích sídlí pobočka Moravského zemského muzea; k vidění je lidový i zámecký nábytek, výstava pravěkých jeskynních maleb, expozice o místní historii a archeologii a také stará renesanční kuchyně. Letos prožije svou první celou sezonu nová expozice v Předzámčí. Uvidíte, jak se žilo na Jevišovicku kdysi i nyní, děti nahlédnou do stodoly i kuchyně a objeví například staré zbraně, bludiště nebo výběh koz a ovcí v hradním příkopu. Otevřeno je denně kromě pondělí, společná vstupenka na zámek a do předzámčí stojí 70 Kč dospělé a 40 Kč děti a seniory.

První prohlídková trasa v Červeném Poříčí

Zámek v Červeném Poříčí řadu let chátral, letos tu otevřeli první prohlídkovou trasu.

Pro ty, kdo jedou z Klatov do Přeštic, je zámek v Červeném Poříčí nepřehlédnutelný podobně jako nedaleký hrad Švihov. Po dlouhá desetiletí chátral, ale už několik let se probouzí do bývalé krásy. Dosud se otevíral jen několikrát do roka, letos tu poprvé zahájili pravidelný provoz. Zbrusu nově nachystaná prohlídková trasa vás seznámí s historií a stavebním vývojem, zároveň budete svědky probíhající stavební obnovy a nahlédnete i do místností, které opravy teprve čekají. Pokud plány vyjdou, příští rok byste tu mohli vidět expozici zaměřenou na svatby na šlechtických sídlech u císařského dvora od poloviny 19. století do začátku 20. století. Otevřeno je denně kromě pondělí, základní vstupné je 80 Kč, snížené 60 Kč.

Výlet za motýly do Votic

Staré skleníky ve Voticích na Benešovsku se od loňského roku mění v motýlárium.

Čtvrt století staré skleníky ve Voticích na Benešovsku se od loňského roku mění v motýlárium, obývané druhy motýlů typickými pro českou přírodu. Loni se první nájemníci teprve líhli, letos v létě už byste je měli vidět v plné kráse. Nebude tu žádná exotika, na jakou jste zvyklí z podobných motýlích expozic, ale jen pestrá mozaika domácích biotopů s motýly, kteří k nim patří. Pokud máte cestu kolem, můžete se v rodícím se motýláriu zkusit zastavit, oficiální otevření se však chystá až během léta.