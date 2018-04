Novinky do přírody: Gril, který nekouří a stan jako plechovka od coly

Lehkost, komfort, skladnost, jednoduchá instalace i hezký design, to je trend v kempování. Kombinují se materiály a vznikají nápady praktické i do každodenního života domácností. O tom se můžete přesvědčit na Výstavě stanů a vybavení do přírody v pražských Letňanech, která potrvá do 9. srpna.