Novinky Chorvatska na léto: nové silnice i lepší kempy

Téměř jedenáct milionů turistů za rok. Nebo 1 244 ostrovů, ostrůvků, hřebenů v moři a 6 176 kilometrů mořského pobřeží. Nebo také 114 pláží a 20 jachetních přístavů s nejvyšším oceněním kvality - modrou vlajkou. Moře s vysokou slaností, ostrovy s maximálním možným počtem dnů slunečního svitu. To je Chorvatsko, kam loni zamířilo i přes 600 tisíc Čechů.

Dovolená jako pro celebritu

Chorvatsko bude zase o něco přístupnější. Dálnice do Dalmácie sice pro letošní rok zůstane na stejném počtu kilometrů, ale otevřou se nové silniční úseky na Istrii. "Istarski ipsilon" čili systém dálnic a rychlostních silnic na chorvatském poloostrově Istrie nabídne zase o krok pohodlnější spojení při cestě do zdejších letovisek.

Zvýší se počet přímých leteckých spojení, například z Mnichova bude létat pravidelná linka do Dubrovníku pětkrát v týdnu. Přístupnější se díky leteckým spojením stane Split i Zadar.

Více leteckých spojení samozřejmě znamená i více solventnějších hostů. Aniž bychom to předpokládali, stává se Chorvatsko módní světovou rekreační oblastí. Americká televizní stanice CNN ho určila jako jedničku ve skupině "nových", neokoukaných destinací, kam budou letos létat celebrity. Britské Timesy ho zařadily pro příští desetiletí mezi desítku světových lokalit pro stylový útěk od každodenních starostí.

Jadranské pláže už objevili Steven Spielberg, Andre Agassi, Clint Eastwood i Sharon Stone. Mimochodem hvarská pláž Bonj se v Británii dostala do elitní společnosti dvaceti nejhezčích evropských pláží.

Chorvatsko, Makarská

Země nových zážitků

Stejně jako celebrity, i čeští turisté mají letos šanci prozkoumat nové Chorvatsko. Země se začíná orientovat na takzvaný "lifestyle" turismus, profiluje se jako destinace nových zážitků.

Můžete se oprostit od klasické dovolené na pláži a například bydlet v ekologickém venkovském stavení, v okolí Zadaru si užít "robinsonskou" turistiku, ve středním Chorvatsku barokní zámky a lázně, v oblasti Šibeniku špičkový jachting. Nově se otevírají golfová hřiště v Záhřebu, na Istrii i na Brionech, vyzkoušet můžete potápěčské schopnosti při hledání některé z patnácti tisíc potopených lodí.

Novinkou jsou stále lepší terény pro cyklistiku. Na horském kole se bez problémů vydáte do pohoří Učka na Istrii, na Gorský Kotar, přes Vinodol na pohoří Velika Kapela, projezdíte Velebit nebo vnitrozemní část Biokova. Vysokohorská turistika se dostává do popředí, stejně jako free climbing.

Chorvatsko, Dubrovník

Návrat do kempů

Můžeme se těšit také na lepší ubytování. Chorvatsko ukazuje zcela jasný trend, kdy se už tolik nemyslí na kvantitu, ale začíná se důrazně hledět na kvalitu. Stále více hotelů nabízí například wellness zařízení, což v kombinaci s mořem zní docela lákavě.

Staví se také po vzoru například Rakouska více malých příjemných rodinných hotelů, které nejenže nabízejí soukromí, ale i spoustu služeb a aktivit navíc, jež si člověk sám v apartmánu nezařídí.

Většina návštěvníků z Česka (asi 65 procent) bydlí sice v soukromí, ale přesouvají se také do kempů a na jachty. Avšak do kvalitních kempů. A právě kvalitní kempy se stávají módním trendem poslední doby. V minulém roce do nich přijelo o pět procent více hostů než v roce 2008. Není se co divit. Kvalita chorvatských kempů se skutečně zvyšuje. V prestižním průvodci německého autoklubu ADAC, který je považován za kempovou jedničku po celé Evropě, jsou hodnoceny stále lepšími známkami.

A pozor - letošní novinka těžce postihne všechny, kteří se rozhodnou kempovat na privátním pozemku "na divoko". Pokud vás chorvatské úřady odhalí, mohou vám vybavení na kempování, tedy například stan či karavan, zabavit až na dva měsíce. Okamžitě.

