Novinka ve světě akcí pro sportovce – Gigathlon Czech Republic 2016

V roce 1998 se uskutečnil premiérový závod Gigathlon, který provedl vytrvalce krásnou švýcarskou krajinou. Tento závod se stal impulsem pro pořádání dalších ročníků, postupně Gigathlon ve Švýcarsku dozrál a stal se vytrvalostním fenoménem své doby. Každý rok se závodu účastní kolem 5000 účastníků a hlásí vyprodáno. U nás se závod bude konat v okolí Lipenské přehrady, okouzlující krajinu si tedy bude možné užít i v tomto případě. Běh například povede i přes oblíbenou Stezku korunami stromů.

Výzva pro týmy i jednotlivce

Gigathlon chce vytvořit novou sportovní komunitu.

Kdo se postaví na start, může si vybrat, zda trať zdolá v kategorii Single (jednotlivci), Couple (dvojice muž a žena, střídají se v jednotlivých disciplínách) či kategorii Team of Five (minimálně dvě ženy v týmu, každý absolvuje jeden úsek). Disciplín, které tito „gigathleti“ absolvují, je celkem pět – plavání, inline brusle, běh, silniční kolo a horské kolo – a každou absolvují dvakrát (1x v sobotu a 1x v neděli). Pořadí disciplín i jejich délka se v obou dnech liší, pro sobotu (Freaky Saturday) jsou připraveny téměř dvojnásobné tratě než pro oddechovou neděli (Relax Sunday).

Nejedná se tedy o klasický jednodenní závod, ale dvoudenní akci, která pro závodníky zahrnuje i stravu, masáže a další služby ve stanovém městečku. Speciální Gigathlon stany závodníci dostanou v rámci startovného, mohou je tedy využít na jejich další outdoor akce. Samozřejmostí je také dětský koutek, relax zóna a po skončení závodu také after party.

Nejlepší závodníci v kategoriích Single, Couple a Team of Five získají právo startu zdarma na Gigathlonu 2017 ve Švýcarsku a odvezou si hodnotné ceny od partnerů, mimo jiné se bude soutěžit i o voucher na víkendový pobyt ve Švýcarsku. Speciálně vyhlašovanou kategorií budou firemní a akademické týmy.

Poběží se i přes oblíbenou Stezku korunami stromů.

Gigathlon je více než sport. Organizátoři věnují část startovného na charitu a myslí i na zapojení handicapovaných sportovců, kteří mohou být součástí jednotlivých týmů.

Zapojte se jako dobrovolník

Do závodu se mohou hlásit i úplní amatéři. Zvláště kategorii Team of Five lze využít jako akci s přáteli či bližší seznámení s kolegy. Pokud si však netroufáte závodit, nevadí, dorazte alespoň fandit či jako dobrovolník. Výlet můžete spojit třeba s návštěvou Lanového parku Lipno či s exkurzí v sklářské huti Tasta. Třeba Vás atmosféra závodu nadchne natolik, že příští rok přihlásíte vlastní soutěžní tým.