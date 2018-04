Novinka v Alpách - jeden skipas na pět ledovců

Rakousko má celkem devět ledovců. V pěti z nich, které spolu sousedí, můžete jezdit na jediný skipas.

Ten platí pro ledovce Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai a Hintertux v dolním Rakousku. Lyžovat na něm můžete od konce října a poslední lyžování na kvalitním sněhu ve výšce tři tisíce metrů můžete absolvovat ještě v polovině května.



Kolik za něj zaplatíte? Celkem 290 euro, které jsou v porovnání kvality a kvantity (a při přihlédnutí k posilující koruně) poměrně přijatelné. Za to se můžete vypravit do všech středisek těchto ledovců a užívat si prvotřídních služeb.

Znalci alpského lyžování dobře vědí, že nikde jinde v Evropě nejsou sjezdovky tak skvěle připravené a vyhlídky na skalní masivy tak grandiózní jako v horách v severním Tyrolsku.

Univerzální skipass "White5" je k dostání už od října letošního roku až do 12. května, kdy ve většině středisek končí hlavní sezona. Platí na deset dní lyžování a koupíte ho ve všech pokladnách středisek v okolí ledovců.



Na ledovci Hintertux

Ráno lyže, večer trhy

Advent v Rakousku je neopakovatelný a neobyčejný zážitek. Nejen díky lyžování.

Rakušané jsou silně věřící a křesťanství hraje významnou roli v jejich každodenním životě. Doba adventní je pro ně obzvláště významná.

V porovnání s adventem v Česku je atmosféra naprosto jiná. Doba předvánoční se v Tyrolsku nevyznačuje masivní až kýčovitou výzdobou.

Hlavním znakem tyrolského adventu jsou tradice. Pro turisty je poznávání tradičních tyrolských zvyků a procházka mezi koledníky, čerty, trubači a betlémy v alpské scenérii nezapomenutelným zážitkem.



Vánoční Innsbruck

Tyrolský advent v té nejkoncentrovanější podobě zažijete v Innsbrucku. Předvánoční akce tu začaly už v poslední listopadový víkend.

Z Prahy je to do Innsbrucku 547 kilometrů, z Brna 610 km. Trasu si můžete naplánovat například podle tohoto plánovače.



Innsbrucké trhy pod Zlatou stříškou jsou vyhlášené po celém světě. Ve městě najdete také unikátní výstavu betlémů v Tyrolském národní muzeu, kde je ohromná sbírka jesliček.



Chce to ale trpělivost. I v Innsbrucku se na vánočních trzích musí člověk trochu tlačit mezi ostatními, občas se zasekne ve frontě a možná vám někdo i šlápne na nohu. Za tu podívanou to ale stojí.



Vánoční trhy v Innsbrucku

Ještě tentýž večer si totiž můžete z tržiště zaskočit na ledovec. Nejblíže je to z Innsbrucku na Hintertux, který patří mezi nejoblíbenější rakouské resorty.

Lyžovat se tu dá 365 dní v roce na 86 kilometrech tratí všech obtížností. K dispozici je 221 moderních lanovek a pro běžkaře 28 kilometrů výborně udržovaných stop.