Nové ubytovací kapacity

Youthpalace – nejexkluzivnější mládežnická ubytovna ve Švýcarsku

Od 22. prosince 2001 je v Davosu otevřena nová ubytovna pro mládež, která je situována jen několik minut chůze od Parsenbahn (velká lyžařská a turistická oblast) v blízkosti sjezdu do údolí „Dorftälli“ (černá sjezdovka) a přímo na Höhenweg. K dispozici je tu 73 dvoulůžkových pokojů se sprchou a WC a většinou i s balkonem. Jedna z letních teras nabízí nezapomenutelný výhled na vesnici Wolfangsee a hory. Cena na osobu a noc je CHF 70,50 za pokoj s palandami a CHF 80,50 ze pokoj s oddělenými lůžky.V ceně je zahrnuta snídaně formou bufetu, turistické poplatky a povlečení. V době od 6. do 28. ledna 2002 a od 10. března do 6. dubna 2002 jsou garantovány slevy – 15 % pro skupiny od 10 osob, v rámci skupiny od 21 osob má 1 osoba přenocování zdarma. Od 7. dubna do konce roku 2002 bude ubytovna uzavřena a znovu otevřena na zimní sezonu 2002/2003 s nabídkou ještě vyššího komfortu. http://www.youthhostel.ch.

Mládežnická ubytovna Montebello v Bellinzoně

Tato romantická ubytovna pod zámkem Montebello, který je světovým kulturním dědictvím UNESCA, ležící jen 10 minut od vlakového nádraží v bezprostřední blízkosti historického jádra města, zve k ubytování po celý rok. Je ideálním východištěm turistů a výletníků a nabízí příjemný odpočinek všem, kdo podnikají cestu přes Alpy po ose sever-jih. Jedno a dvoulůžkové pokoje skýtají hostům komfortní soukromí. Rodinám s dětmi či větším skupinám jsou k dispozici vícelůžkové pokoje a noclehárny. Sprchy a toalety jsou na každém patře. Villa Montebello disponuje víceúčelovými místnostmi (až 100 míst) s příslušným technickým vybavením.

Hotel Best Western Geneva/Chavannes-de-Bogis

Nabízí atraktivní ceny pro zimní sezónu. Tento tříhvězdičkový hotel je vzdálen ca 10 km od Ženevy. Vhodný pro skupiny.

Kontakt: Jean-Marie Frutto, contact@hotel-chavannes.ch, www.bestwestern.ch/chavannes

Tel. 0041/22/9608166, Fax 0041/22/9608188

Ubytování pro rodiny

nabízí Schweizerischer Verein für Familienherbergen, Poststrasse 1, CH-4460 Gelterkinden, T. 0041/61/9812525. Fax 0041/61/9813141, E-mail: info@ferienwohnung.ch, www.ferienwohnung.ch

Lausanne Guesthouse and Backpacker

Rozšiřuje od srpna tohoto roku nabídku levného ubytování v Oblasti ženevského jezera. Tento nový hotel leží jen dvě minuty od nádraží a disponuje více než 80 lůžky ve dvou- a čtyřlůžkových pokojích. Cena přenocování již od CHF 26,-. Hotel je oblíben zejména u zahraničních klientů. www.lausanneguesthouse.ch