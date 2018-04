Česko mění své turistické logo i vizuální styl

"Lajkování už v češtině zdomácnělo. Inspirace Facebookem je zjevná," řekl iDNES.cz kreativní šéf vítězného studia Marvil Pavel Zelenka. "Ale pouze na první pohled. Pod povrchem této vizuálně jednoduché destinační značky je esence toho, čím jsme my Češi proslulí: improvizace, nápaditost a hravost. Žádná z konkurenčních zemí nepoužívá oficiální název země jako destinační značku. Proč také, když mají takové pěkné známé jednoslovné názvy – Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko? Jen Česká republika nemá univerzální a dostatečně zavedené jednoslovné označení. A tak jsme se rozhodli z nevýhody udělat přednost. Repub-like!"

Možnosti použití nového loga

Podle Zelenky jednoduchá textová podoba značky s podtržením není jen reakcí na přezdobená klišé sluníček, srdíček, motýlků a dalších emotivních malůvek v nezapamatovatelné houštině okolních značek. Je to i praktické řešení, jak značku učinit schopnou dalšího rozvoje. A takové značky, jak ukazuje moderní marketing, přežívají nejdéle. "Možná značka na první pohled působí troufale a sebevědomě, ale to je v pořádku. V téhle zemi toho máme opravdu hodně, co si zaslouží 'like', a neměli bychom se ostýchat dát o tom všem na první pohled vědět," říká Zelenka z Marvilu.

Kdo je Marvil Studio Marvil patří k nejvýznamnějším grafickým studiím v Česku. V roce 1995 ho založili Václav Sinevič a Pavel Zelenka, který je dodnes jeho kreativním ředitelem. Nejznámější realizace studia jsou logotyp a vizuální styl Skupiny ČEZ, Lesů ČR a Burzy cenných papírů Praha nebo loňský redesign týdeníku Euro. Ze spolupráce s českými výrobci designového zboží vznikl vizuál kolekce skla Fresh from Moser, katalogy firmy TON nebo firemní identita pro sklárny Bohemia Machine a Brokis. V kulturní oblasti přinesl Marvil návrh výstavy Cartier na Pražském hradě či souborné výstavy Karel Škréta. Práce studia byly opakovaně oceněny v soutěžích Nejkrásnější kniha roku a Zlatý středník, v roce 2010 k nim pak přibyla i jedna z nejrespektovanějších mezinárodních cen - Red Dot Design Award. Studio se zabývá také úpravou knih a periodik.

Návrh studia Marvil, který stál agenturu CzechTourism 2,5 milionu korun, vybrali hodnotitelé jednoznačně. "Vítězný návrh vizuálního stylu naplnil naše očekávání. Obsahuje v sobě pozitivní emoce, je jedinečný a odlišný od ostatních destinačních značek. Koncept like navíc nabízí široké možnosti pro další využití zejména v on-line marketingu, kterému se chceme podle naší marketingové strategie věnovat stále více," uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.

Do výběrového řízení se přihlásilo 12 renomovaných grafických studií. Do druhého kola jich na základě předložených referencí postoupilo šest. Návrhy hodnotila komise složená ze zástupců grafických designérů, partnerů a zadavatele. V komisi zasedli rovněž představitelé ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zahraničních věcí a Českých center.

"Vizuální styl a logo, které je jeho základem, jsou výsledky zdařilé profesní práce. Jsou svým výrazem současné a sebevědomé. Výhodou loga, které nepoužívá žádný obrazový symbol, je jeho nadčasovost, navíc není závislé na barevnosti. Vítězný vizuální styl také vytváří vhodný prostor pro práci s fotografií," uvedl profesor Rostislav Vaněk z Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Agentura CzechTourism mění podobu destinační značky Česka po deseti letech. Nový vizuální styl má pomoci zvýšit atraktivitu země u zahraničních návštěvníků.

Nejnovější trendy ukazují, že Česká republika má potenciál stát se jedničkou v oblasti poznávací turistiky ve střední Evropě. CzechTourism se snaží prezentovat Česko jako zemi příběhů, které může návštěvník objevovat a prožívat. Zvolený vizuální styl by měl do této koncepce zapadnout.