Nové trendy v lyžování proměňují střediska

Místo toho míří jezdci z obou líhní mimo sjezdovky - do snowparků nebo do volného terénu. I když by bylo příliš odvážné rozmach freeskiingu nazvat revolucí, tvář středisek třetího tisíciletí poznamenal přinejmenším tak jako carving.

Fenomén č. 1 - carving

Jeho vpád vzbudil na širém lyžařském poli rozruch, pro který se vžilo dramatické označení carvingová revoluce. Ta proměnila nejen tvar lyží a techniku jízdy, ale i nabídku lyžařských středisek. Co je pro jedny dávno známou skutečností, jiní teprve objevují. V každém případě se lyžaři plíživě, ale zjevně zajímají více o mírnější tratě.

Renesanci zájmu o své služby prožívají menší areálky, neboť právě tam bývají mírněji skloněné a široké svahy. Rovněž hustota lyžařů je o poznání řidší než ve velkých centrech, což představuje ideální carvingovou konstelaci.

I kdyby se obec carverů rozrostla jednoho krásného lyžařského dne tak, že by řezaný oblouk ovládali všichni, rozhodně nelze očekávat, že by se střediska proměnila v carvingová letiště. Klikaté sjezdovky s pěknou vyhlídkou nebo adrenalinové sjezdy ve strmých skaliscích budou vždy přitahovat.



Fenomén č. 2 - freestyle

Udržované parky s rampami pro jezdce na krátkých lyžích a prkně se staly "povinným" inventářem areálů. Bez snowparku jako by středisko ani nebylo. Vesměs se parkem rozumí vyhrazená část sjezdovky, v níž rolby nahrnuly sníh do podoby překážek a skoček, případně u-rampy. Freestylista na nich ve vzduchu předvádí nejrůznější polety a rotace - zkrátka triky. Nejde o metry ani počet otoček, ale o to, zvládnout čistě co největší sortiment triků.

Fenomén č. 3 - freeride

Motivem lyžařských a snowboardových stylů inspirovaných volností a svobodou je únik ze světa masové rekreace. Jejich nejplnějším vyjádřením je jízda po nedotčených svazích čili freeride. Kam nesahají spáry civilizace, tam je domov freeriderů.

Obliba této adrenalinové disciplíny však přitahuje i odvážnější z řad tradičních lyžařů a mnohá střediska jim vycházejí vstříc - lavinovým zabezpečením svahů, zanesením tras do plánků, popisem v průvodcích nebo dokonce jejich vyznačením přímo v terénu.

Fenomén č. 4 - lyžařské "houpačky"

Konkurence velkého počtu středisek jejich provozovatele nutí poskytovat svým hostům co nejvíce - a to jak v kvalitě, tak v kvantitě. Expanzi sjezdové plochy do zatím nezpřístupněných území hor brání tuhý odpor ochránců přírody. Zato se dobře daří propojením dosavadních blízkých lyžařských středisek přes kopec, sedlo či údolí. Z malých center lokálního významu se tak rázem stanou arény s desítkami kilometrů sjezdovek, které úspěšně konkurují tradičním velkým střediskům.

Ne vždy se však spojují jen malí. Nejnovějším realizovaným dokladem je propojení francouzských gigantů Les Arcs a La Plagne do arény Paradiski.