Nové tratě a nové zážitky v pěti bikeparcích

Ukážeme vám jak stará osvědčená místa, tak bikeparky, které se v poslední době hodně změnily a také úplné novinky – třeba bikeparky v Zádveřicích na Zlínsku nebo v Olomouci. Někde si zatrénujete, jinde si užijete strmé sjezdy.

Bikepark v Zádveřicích

V Bikeparku Špičák na Šumavě si vyberete z různě obtížných tratí.

Od května slouží cyklistům všech věkových kategorií nový bikepark v Zádveřicích na Zlínsku. Plány se probíraly několik let, stavět se začalo loni v říjnu, otevřený je od letošního května – a to bezplatně. Tím, na co se všichni těšili, je hlavně pumptrack, originální typ dráhy, kde se na terénních vlnách pro pohyb nahoru a dolů místo šlapání používá pumpování. Časem by měly bikepark rozšířit i skoky pro pokročilejší jezdce, navíc můžete využít sousední multifunkční hřiště a cyklostezku ze Zlína do Vizovic.

Bikepark v Olomouci

Ojedinělý areál pro adrenalinovou jízdu na horském či bikrosovém kole pro vyznavače freestylové jízdy má Olomouc. V bývalé slavonínské pískovně vyrostl nový bikepark, který má rozlohu deset tisíc metrů čtverečních a terénní vlny křižují čtyři dráhy s různou obtížností s řadou menších či větších uměle vybudovaných hliněných i dřevěných překážek. Dvě tratě zvládnou i malé děti a jsou vhodné pro úplné začátečníky, další dvě jsou náročnější a vyžadují určité zkušenosti. Bikepark je přístupný zdarma.

Bikepark Rock-It-Nice v Krkonoších

Velkými změnami prošel bikepark Rock-It-Nice v Rokytnici nad Jizerou ve skiareálu Horní Domky.

Novinky objevíte i v Krkonoších, například v bikeparku Rock-It-Nice v Rokytnici nad Jizerou ve skiareálu Horní Domky. Dvě trasy na úbočí Lysé hory – lehčí překážkovou, těžší sjezdovou – ocení každý biker. Pokud si chcete zajezdit a půjčíte si kolo ve zdejší půjčovně, budete jezdit lanovkou úplně zadarmo. Nově otevřená půjčovna kol ve skiareálu Horní Domky se nachází na parkovišti P1 u hotelu Rokytka. Chcete navštívit i další krkonošské bikeparky? Vyzkoušejte třeba Bike Park Areál Mladé Buky nebo Downhill MTB trať Hnědý vrch.

Špindl Bike Park

Ve Špindl Bike Parku v červnu otevřeli nové bikerské tratě.

Špindl Bike Park v areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně sice nepatří mezi novinky, ale zbrusu nové jsou tratě, otevřené od poloviny června. U spodní stanice lanovky je slopestylová trať a pumptrack, pro zkušenější jezdce je určená 2 800 metrů dlouhá trať Freeride s množstvím klopených zatáček, hliněných i dřevěných skoků a dřevěných lávek, která začíná na rozjezdové věži u horní stanice lanové dráhy Svatý Petr – Pláň a vede po modré sjezdovce. Nejnáročnější tratí je závodní Start Race Downhill s velmi obtížnými pasážemi, které zvládnou jen zkušení jezdci; ta vede přímo pod lanovkou. Žhavou novinkou je nový, 1 200 metrů dlouhý trail Deep Forest s převýšením 130 metrů, příjemná vyhlídková projížďka vás naopak čeká na sedm kilometrů dlouhé trati Touristic Downhill, která se hodí i pro začátečníky, rodiče s dětmi a amatérské bikery.

Bikepark Špičák

V Bikeparku Špičák na Šumavě si vyberete z různě obtížných tratí.

Nejprogresivněji se rozvíjejícím bikeparkem v Čechách je Bikepark Špičák na Šumavě. Nabízí výběr tratí různých obtížností a možnost kombinovat v jízdě freeride, downhill, horth shore a skoky. Na rozježdění pro začátečníky slouží biková škola u nástupní stanice lanovky a každý rok se na tratích něco mění. Letošní novinkou jsou nové atraktivní úseky na propojce tratě Forest Virgin a zcela nová trať Lucky Bastard, která navazuje na loňskou novinku, drop přes chatku v horní části bikeparku. Na novém, zhruba kilometr dlouhém úseku na sebe navazují skoky, dropy, klopenky a wallride. Navíc v Bikeparku Špičák opět platí jedinečná celosezonní jízdenka GraVity card, kterou můžete využít ve čtrnácti nejlepších evropských bikeparcích.