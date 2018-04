Nové trasy ukazují studánky

Účastníci si mohou projít při cestě z Jablunkova do Hrčavy několikakilometrovou trasu, na níž spatří některé z upravených studánek. V Hrčavě se s českými milovníky přírody sejdou i polští a slovenští turisté, kteří se na akci vydají po trase z Čierné při Čadci a polské Javořinky.V Hrčavě při otvírání studánek od jedné hodiny odpolední vystoupí také slovenské, polské a moravské folklorní soubory. Trasy studánek dostaly jména a kopírují dnes už stávající turistické trasy. Projekt však dal vzniknout i nové turistické trase v Polsku.Kdyby však chtěl zdatný turista obejít všechny studánky, jeden den by mu na to rozhodně nestačil. Ochránci přírody upravili studánky na různých místech v Beskydech a své nedávno upravené studánky na mapě zveřejnily i Lesy České republiky.Trasy dostaly jména podle oblastí, kde studánky jsou. Na moravské straně slibují příjemnou procházku trasy Ondřejník, Pod Stolovou, Soláň, Bílý Kříž, Kozubová a Palkovické Hůrky.Na slovenské straně Beskyd vznikly trasy Bumbálka, Klokočov, Bahaňa, Drahošanka, Vreščovka, Velká Rača a Rycierová hora. Nejvíce tras vzniklo na polské straně Beskyd, například Pramen Szalinowe, Pramen Bartek, Pramen Klimczok, Pramen Ólszowka, Pramen U Panienky či či Pramen Tadeusz.