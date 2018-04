Nové trasy pro cyklisty

Cyklistické trasy a další služby přináší cykloturistům větší komfort i bezpečnost.

Turisté, kteří se letos vypraví na dovolenou do okolí Poličky či Litomyšle, mohou být příjemně překvapeni množstvím nově vyznačených cykloturistických tras. O otevření osmdesáti kilometrů cyklostezek se postaralo Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů, které hodlá ještě letos vyznačit dalších asi pětašedesát kilometrů cest. Vedení sdružení doufá, že díky tomu budou mít turisté větší zájem strávit dovolenou v regionu. "Už nyní je zřejmé, že počet cyklistů v Poličce i v okolí se díky stezkám zvýšil. Stačí se třeba podívat na obsazené stojany pro kola ve městě," uvedl ředitel sdružení Jan Matouš. Věří, že příliv turistů do regionu bude pokračovat a že zajistí rozvoj služeb i nová pracovní místa. Kromě vyznačení nových cyklostezek sdružení plánuje, že se ještě letos v obcích objeví informační tabule s mapami, nabídkou ubytování i cykloservisů. "Příští rok bychom chtěli zajistit vytvoření místní sítě cyklostezek tak, aby si turisté mohli vybrat z nabídek několika okruhů různé úrovně," uvedl Matouš. To by údajně mělo přispět k tomu, aby turisté zůstali v regionu i týden. Nepříjemným nedostatkem je prozatím chybějící půjčovna kol. "Některé hotely ale tuto službu pro své klienty zajišťují," uvedla mluvčí litomyšlské radnice Michaela Severová. Sdružení třinácti měst a obcí zatím za vyznačení cyklostezek utratilo bezmála tři sta padesát tisíc korun. Polovinu zaplatilo ministerstvo pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova.Další oblastí, kde cyklisté naleznou nové trasy, bude mikroregion Podhostýnsko, jenž sdružuje patnáct obcí z podhůří Hostýnských vrchů, se na jejich území rozhodl vybudovat síť cyklostezek. Na schůzi v Jankovicích byli zástupci obcí seznámeni s tím, že mikroregion dostal na vybudování této sítě státní dotaci 210 tisíc korun.