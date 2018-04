Nové palestinské učebnice vynechávají mapy Izraele

"Jsme pedagogové. Nepřísluší nám rozhodovat o hranicích," říká úřadující ministr školství Naím abú Humús. "Až budeme podepisovat dohodu, každý bude vědět, jak se používá pero." V politickém napětí provázejícím izraelsko-palestinský konflikt v době, kdy se obě strany připravují na kompromisy nutné pro trvalý mír, se stávají důležitými i učebnice pro děti. Žáci ve věku šesti a jedenácti let se letos v palestinských školách začali učit z nových knih. Jde o první fázi čtyřletého zavádění palestinských učebnic, které mají nahradit jordánské a egyptské. "Mít vlastní osnovy znamená mít identitu, je to něco jako vlajka," prohlašuje abú Humús. "Je to mírový symbol státnosti." Jednou z věcí, které znepokojují Izraelce, je, že na mapách v nových palestinských učebnicích není nápis Izrael. Semeno palestinského nacionalismu se rozsévá v útlém věku. V knize pro šestileté školáky jsou v kapitole nazvané "Kdo jsem?" vyobrazeni chlapci a děvčata malující palestinskou vlajku, mešita Skalní chrám a vedle je holubice s olivovou ratolestí. V učebnici občanské nauky pro jedenáctileté jsou na mapě palestinská a arabská města. Izrael na ní není, ani sousední země Jordánsko a Egypt. Mapa "arabského národa" ukazuje arabský svět, avšak abú Humús poznamenává, že její rozměry jsou tak malé, že na ní nejsou vyznačeny všechny arabské státy u Perského zálivu a Jordánsko. Není na ní ani Izrael. Na třetí mapě jsou palestinská správní centra, ale okolní oblasti nejsou uvedeny jako Izrael. Na otázku, zda vynechání slova Izrael z map bylo vědomé politické rozhodnutí, abú Humús říká: "Na naší úrovni nerozhodujeme o hranicích. Ani jsme dosud nedokončili konečné rozhovory, během nichž všichni budeme vědět, kde je hranice." O židovském státě je zmínka v kapitole "Problémy palestinské společnosti" na mapě ukazující "izraelské osady". Píše se tam o "britské okupaci... z roku 1917 a izraelské okupaci z roku 1948, které zničily většinu palestinských vesnic a měst a vyhnaly jejich obyvatele". Nové knihy již neoznačují Izrael za "sionistickou entitu" jako jiné učebnice používané ve vyšších třídách. Abú Humús říká, že nové učebnice budou znovu posouzeny v příštím roce. "Na některých místech je změníme, a to nejen pokud jde o izraelskou otázku, ale o všechna nesprávná slova a formulace." Upozorňuje, že izraelské učebnice nevykreslují Palestince spravedlivě a oblasti pod palestinskou správou nejsou vyznačeny na mapách předkládaných při předpovědích počasí v izraelské televizi a zprávách.