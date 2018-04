Nová vize nadzvukové dopravy: z Londýna do New Yorku za dvě hodiny

Když před osmi lety přistál na letišti Heathrow naposled letoun Concorde, byl to konec nejrychlejší etapy leteckých dějin. Pro mnoho lidí bylo ukončení provozu toho superrychlého letadla technických krokem zpět, teď se ale jejich naděje vrací zpět.

Britská firma HyperMach představila v Paříži plány nového nadzvukového letadla, které by mělo dosahovat rychlosti až 3,6 Mach. Dvacetimístný letoun by tak mohl přeletět vzdálenost Londýn – New York za těžko uvěřitelné dvě hodiny. Při letu z New Yorku do Sydney, kdy běžný komerční let trvá kolem 20 hodin, by výsledný čas měl být až o 75 procent kratší, pouhých pět hodin.

"Lidstvo vždy chtělo dělat věci lépe a rychleji, a to je i naše ambice," prohlásil Richard Lugg, ředitel společnosti HyperMach. Jeho firma chce vyrobit motor do konce desetiletí, samotné letadlo by mohlo spatřit světlo světa v roce 2025.

Dolet letadla by měl být přes 11 tisíc kilometrů, maximální letová výška se předpokládá kolem 19 km. Největší úspěch by ale letadlu mohly zajistit jeho velmi nízké emise. K pohonu by totiž měly sloužit dva proudové hybridní motory vyrábějící elektřinu.

Motor bude regulovat otáčky na základě změn atmosférických podmínek nebo průběhu letu. Společně s originální technologií spalování S-MAGJET by se měla účinnost motoru zvýšit o 40–50 procent oproti klasickým proudovým motorům.

"Při nadzvukových rychlostech by tak mohlo dojít k úsporám paliva až o 35 procent," prohlašuje společnost. Technologie navíc umožní stroji splnit hlukové limity, které omezují provoz nadzvukových letadel.