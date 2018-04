Nové Mexiko: příliš horké, aby vás nechalo chladným

NOVÉ MEXIKO KROK ZA KROKEM NESMRTELNÉ SANTA FE Bylo označeno za nejzdravější město Ameriky. Paří k těm několika místům na Západě, kde se dá nejlépe žít. Santa Fe, metropole Nového Mexika, zatím ještě odolává přívalu turistů. Vysoké domy uvidíte jen zřídka, celé město ve stylu architektury adobe je rozpuštěno na značném prostoru ve zdejší poněkud vyprahlé krajině. Desítky galerií a výstavních prostor, známá muzea i nejstarší kostel a dům v USA - nic z toho nelze vynechat.



INDIÁNSKÝ TAOS Místo, kde se usídlily nejstarší rodiny původních amerických obyvatel USA, je dnes městem galerií a obchodů se suvenýry. Na indiánské stopy narazíte prakticky všude. V městečku na úpatí hor Sangre de Cristo Mountains se skvěle mísí současné s dávno minulým, americké s hispánským i komerční s autentickým. Taos je výchozím bodem do lyžařské oblasti Taos Ski Valley.



NEJKRÁSNĚJŠÍ KOSTEL JIHOZÁPADU Oblast na sever od Santa Fe je lesnatá a zelená. Uprostřed ní, u silnice High Road (asi proto, že se žene zdejšími horskými masivy) mezi Taosem a Santa Fe, leží vesnice Chimayó. Veskrze mexická bašta nabízí k prohlídce jeden z nejkrásnějších španělských koloniálních kostelů. To však není všechno. Místní restaurace Rancho de Chimayó, pyšnící se datem "narození" 1695, je nejvyhlášenější tradiční restaurací v Novém Mexiku.



NÁRODNÍ MONUMENT BANDELIER Původní indiánská skalní obydlí v údolí říčky El Rito de los Frijoles jsou výletem proti toku historie. Je to možnost, jak poznat kulturu původních obyvatel v době, kdy v Čechách vládli Přemyslovci. Nebojte se prolézat skalní místnosti, prozkoumávat indiánské graffity či vyšplhat po žebřících 30 metrů vysoko a poté se spustit do ceremoniální kruhové konstrukce zvané kiva, kde se odehrávaly náboženské obřady a kudy odcházely duše zemřelých do věčných lovišť.



ÚDOLÍ RIO GRANDE Nejslavnější indiánská řeka, Rio Grande, protíná Nové Mexiko v ostrém zářezu. Na severu, nedaleko městečka Taos, roztíná zemi hlubokým kaňonem, nad nímž se klene most Rio Grande George Bridge. Pohled dolů je trochu děsivý; řeka se dravě dere kupředu a úbočí skal odmítají propustit sluneční svit až do srdce divokého proudu. K řece můžete sejít po několika vyznačených stezkách, proletět se nad ní letadlem či ji sjet na raftu.



TAOS PUEBLO Nejstarší dodnes používanou a životem tepající indiánskou vesnici v USA nelze prostě minout. Ačkoli je komerce cítit na každém kroku, milovník Divokého západu to zdejšímu kmeni rád odpustí. Dvě velké, několikapatrové budovy z nepálených cihel na centrálním "náměstí" daly vzniknout typické architektuře - adobe. Pueblo pod vysokými horami, v němž se žije bez jakýchkoli výdobytků civilizace, nabízí velmi sugestivní atmosféru. Pradávný starý hřbitov (na obrázku) jak vystřižený z filmu Sedm statečných či luxusní automobily ukryté v zónách, kam je turistům zakázán přístup, tvoří zajímavý protiklad.