V Istanbulu vzniká gigantické letiště, odbaví rekordní počet cestujících

Co se starým letištěm? Může z něj být park „My jsme Turci, my neřešíme, co bude zítra,“ směje se v jedné restauraci v centru Istanbulu muž jménem Taner, jehož rodina v Istanbulu bydlí už léta. Vzápětí raději dodává, že to myslel v nadsázce. Byl to žert pro pobavení party novinářů u piva. V případě osudu současného Atatürkova letiště, které otevřeli v roce 1924, to však až taková nadsázka není. Co s ním bude? Jisté je, že se zároveň s otevřením nového letiště 29. října uzavře pro všechny veřejné lety. Nějakou dobu tam ještě budou odbavovat soukromé lety a nákladní leteckou dopravu. I tyto služby se postupně přesunou na nové letiště. Co se stane potom s letištěm pojmenovaném po zakladateli Turecké republiky Mustafu Kemalovi Atatürkovi, stále nikdo neví. A to přesto, že média o plánech uzavřít letiště informovala už před dvěma lety. Mezi lidmi z tureckých aerolinek se povídá, že by třeba z části mohl vzniknout park. „Ale o tom bude teprve rozhodovat vláda,“ vysvětluje Taner.