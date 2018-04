Tatry letos dostanou další novou lanovku i sjezdovky za miliardy

Lyžaři si kromě nové lanovky budou užívat i sjezdovky ve středisku Tatranská Lomnica. Trať Esíčka dostane zasněžování a zábrany, sjezdovka Bukova hora 2 zasněžování. Obnovena bude původní sjezdovka Generál 2. V Nízkých Tatrách pak bude napojena sjezdovka Turistická na sjezdovku ve směru na Lúčky. Doplní ji i nová 6sedačková lanovka na severní straně Chopku.

"Rotunda na Chopku bude ikonickou stavbou roku, tvarově velmi podobná té původní," uvedl šéf TMR Bohuš Hlavatý. V horní části rotundy nabídne střešní terasa překrásný výhled na Západní Tatry a Horehronie. Ve střední části budovy přibudou čtyři apartmány podobné jako na Lomnickém štítu s úžasným výhledem na okolní scenérii," doplnil Hlavatý.

Na místě zároveň vznikne nový nástupní bod do střediska s pokladnami, půjčovnou a občerstvením na svahu.

V Jasné vznikne také kongresový sál s kapacitou 350 míst v hotelu Grand, šest nových horských chat na Zahrádkách v Nízkých Tatrách. Na Skalnatém plese ve Vysokých Tatrách pak bude rozšířeno gastrozařízení. Hotel Srdiečko v Nízkých Tatrách přebuduje vstupní část recepce, lobby bar a wellness. V areálu Tatralandie vyroste adrenalinová atrakce Superfly – simulace volného pádu.

Počet návštěvníků ve středisku Jasná Nízké Tatry, kam zejména směřovaly investice v minulých letech, se loni zvýšil o 105 tisíc lidí.

Po více než 144 milionech eur (cca 3,7 miliardy korun), které do konce roku 2012 proinvestovala společnost TMR (vlastní také lyžařská zařízení ve Špindlerově Mlýně) do svých středisek, dá nyní na rozvoj Tater dalších 45 milionů eur (1,1 miliardy). Téměř pět milionů eur (130 milionů korun) bude pak TMR investovat do rozvoje Špindlerova Mlýna. Půjdou na rozvoj doplňkových služeb, tj. na výstavbu půjčovny sportovních výstrojí, gastro provozů, obchodů a lyžařských škol.