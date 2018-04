NOVÉ KONZULÁTY

Češi, kteří se při dovolených v Chorvatsku, Itálii nebo Francii dostanou do vážných obtíží, budou moci od poloviny června hledat pomoc ve třech nových konzulárních jednatelstvích. K novým úřadům ve Splitu, Benátkách a Marseille počátkem července přibude jednatelství v Barceloně. Sezonní konzulární úřady budou v uvedených městech, podobně jako loni, otevřeny do 15. září. Jejich pracovníci českým občanům každoročně pomáhají například v případech krádeží či ztrát, úrazů, onemocnění nebo úmrtí blízkých. Nejednou také vstupují do nejrůznějších problémů Čechů s místními úřady. Pomoc spočívá v doplňkovém prodeji valut, půjčkách, vystavování náhradních cestovních dokladů i v podílu na vyřizování převozu ostatků zemřelých do vlasti. Například předloni vystavily úřady ministerstva zahraničí v cizině českým turistům více než 1500 náhradních cestovních dokladů, aby se mohli vrátit do vlasti.