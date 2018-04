Nové katalogy Čedoku

Nejstarší tuzemská cestovní kancelář zahájila v polovině července prodej zahraničních zájezdů na zimní sezonu 2000/2001. Nabídka je shrnuta v katalozích Lyžování v zahraničí a Koupání a poznávání. Katalog s lyžařskými pobyty v České republice bude k dispozici na počátku září. V katalogu lyžařských zájezdů se oproti minulé sezoně neobjevují nové destinace. Čedok se opět věnuje osvědčeným lokalitám ve Francii, Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Slovensku. Atraktivní novinky nabízí katalog Koupání a poznávání. Například pobyty na ostrově Madeira či v marockém Agadiru. Za »Hit sezony« považuje cestovní kancelář přímé charterové lety do thajského Phuketu a Pattaye. Exotiku zastupují zájezdy do Jihoafrické republiky,na Sumatru a Bali, do Japonska, Austrálie, Jižní Ameriky, ale i výlet k severnímu polárnímu kruhu či na Antarktidu. Úplnou novinkou jsou zájezdy nazvané Výlet (nejen) za Dominátorem - návštěva Severní Ameriky a stadionu klubu Buffalo Sabres.